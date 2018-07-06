Погиб дайвер, который доставлял воздух для 12 детей в затопленную пещеру Таиланда
Об этом сообщает ВВС.
Офицер Саман Гунан потерял сознание на пути из пещеры, куда он доставлял воздушные баллоны.
"Его задача заключалась в том, чтобы доставить кислород, и ему не хватило его на обратном пути", - рассказал заместитель губернатора Таиланда Чианг Рай.
Его пытались реанимировать, но все попытки оказались тщетными.
Как сообщалось, 2 июля в Таиланде через девять дней после исчезновения в пещере Кхао Луанг обнаружены живыми все 12 подростков и их футбольный тренер. Сейчас с детьми, которых 9 суток искали в пещерах, находятся спасатели, медики и военные. Вывести найденных на поверхность не могут, поскольку сейчас вода очень сильная, а место для прохода очень узкое.
В операции по спасению пострадавших принимают участие украинские дайверы.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве