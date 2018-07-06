Погиб дайвер, который доставлял воздух для 12 детей в затопленную пещеру Таиланда

6 июля, 2018, 10:27

В операции по спасению 12 детей и их футбольного тренера, которые оказались в затопленной пещере в Таиланде, погиб бывший военно-морский дайвер

Об этом сообщает ВВС.

Офицер Саман Гунан потерял сознание на пути из пещеры, куда он доставлял воздушные баллоны.

"Его задача заключалась в том, чтобы доставить кислород, и ему не хватило его на обратном пути", - рассказал заместитель губернатора Таиланда Чианг Рай.

Его пытались реанимировать, но все попытки оказались тщетными.

Как сообщалось, 2 июля в Таиланде через девять дней после исчезновения в пещере Кхао Луанг обнаружены живыми все 12 подростков и их футбольный тренер. Сейчас с детьми, которых 9 суток искали в пещерах, находятся спасатели, медики и военные. Вывести найденных на поверхность не могут, поскольку сейчас вода очень сильная, а место для прохода очень узкое.

В операции по спасению пострадавших принимают участие украинские дайверы.