Почему мужчины любят покупать дорогие вещи. Ученые нашли причину

6 июля, 2018, 15:12

Ученые провели исследования, чтобы узнать о причине желания мужчин тратить деньги на дорогие вещи

Об этом пишет Independent.

Ученые из Пенсильванского университета обнаружили, что желание покупать предметы роскоши связано с тем, какой уровень тестростерона в организме мужчины.

Ученые анализировали покупки более 240 мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Их разделили на две группы: первая ежедневно наносила на тело гель с тестостероном, а вторая получала плацебо.

Позднее же мужчинам с различным уровнем доходов и статусом предложили выбрать вещи, которые они хотели бы приобрести. Те, у кого уровень тестостерона был повышен, чаще отдавали предпочтение вещам,которые повышают статус. Мужчины же из группы с плацебо были более экономными.

В результате исследования ученые также обнаружили, что дизайнерская одежда, дорогие автомобили и гаджеты влияли на повышение уровня тестостерона у мужчин.