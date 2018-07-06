Почему мужчины любят покупать дорогие вещи. Ученые нашли причину
Об этом пишет Independent.
Ученые из Пенсильванского университета обнаружили, что желание покупать предметы роскоши связано с тем, какой уровень тестростерона в организме мужчины.
Ученые анализировали покупки более 240 мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Их разделили на две группы: первая ежедневно наносила на тело гель с тестостероном, а вторая получала плацебо.
Позднее же мужчинам с различным уровнем доходов и статусом предложили выбрать вещи, которые они хотели бы приобрести. Те, у кого уровень тестостерона был повышен, чаще отдавали предпочтение вещам,которые повышают статус. Мужчины же из группы с плацебо были более экономными.
В результате исследования ученые также обнаружили, что дизайнерская одежда, дорогие автомобили и гаджеты влияли на повышение уровня тестостерона у мужчин.
- Ранее ученые провели исследование и выяснили, регулярное употребление орехов может улучшить качество спермы.
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