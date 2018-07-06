Парубий в суде по Ефремову попросил, чтобы его допрашивали на украинском. Ему предложили переводчика

6 июля, 2018, 11:56

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время судебного заседания по делу обвиняемого в госизмене экс-председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова попросил, чтобы представитель защиты задавал ему вопросы на государственном языке, а не русском

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Голове Верховной Рады отказали в этом, зато предложили услуги переводчика.

- Ваша честь, мог бы я просить вас, чтобы судебное заседание велось на государственном языке как в высшем законодательном органе нашего государства? - спросил Парубий.

- Вы же понимаете государственный язык? - спросил судья адвоката.

- Я понимаю, - ответил адвокат Ефремова.

- Задавайте вопросы, - сказал судья.

- Мне удобнее задавать вопросы на том языке, которым я считаю нужным. Ст. 10 Конституции, а также ст. 29 Уголовно-процессуального кодекса Украины дает мне право и возможность задавать вопросы на любом языке, на котором мне удобнее общаться с вами, - ответил адвокат.

- Спасибо вам и спасибо за уважение к государственному языку, - сказал Парубий.

- Если вам это неудобно, можем тогда пригласить переводчика. Нужен он вам или нет? - спросил у Парубия адвокат Ефремова.

- Поскольку большинство населения в нашей местности разговаривает на русском языке, суд свободно владеет и государственным языком, и русским языком. Для нас нет проблемы, на каком языке ставит вопрос защитник или дает комментарии, или ставит вопросы обвинения и дает пояснения и комментарии. Поэтому, если в этом проблема, заявите, мы тогда пригласим переводчика, - предложил судья.

- Благодарю, ваша честь, я с большим уважением к судебной ветви власти, поэтому я обратился с просьбой, как часто обращаюсь с просьбой к народным депутатам, говорить на государственном языке. Но ваше право принимать решение. Я готов дальше отвечать на вопросы, - сказал Парубий.

Александра Ефремова подозревают в преступлениях по ч. 3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 и ч. 5 ст. 27 (соучастие в преступлении), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 13 января 2017 года Ефремова из Киева конвоировали в Старобельск, где он находится под арестом.