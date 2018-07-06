Обломки метеорита впервые подняли со дна океана
Об этом пишет Space.com.
Метеорит, который искали на дне Тихого океана ученые, вошел в атмосферу Земли 7 марта 2018 года и упал в 25 километрах от побережья штата Вашингтон. Масса метеорита составляла 2 тыс. кг, самый крупный осколок мог иметь диаметр в 12 сантиметров, а массу - 4,4 килограмма.
So...did we find meteorites in the ocean?☄— E/V Nautilus (@EVNautilus) 4 июля 2018 г.
After 7 hours exploring @OlympicCoast seafloor, we brought back several samples. @NASA_Johnson Cosmic Dust Curator Ст Marc Fries conducted a visual analysis of possible these spacerocks--preliminary findings: https://t.co/hMCodJlZUR pic.twitter.com/iRUwud44Ud
2 июля исследовательское судно "Наутилус" вошло в район, где упал метеорит, и после обследования 1 квадратного километра дна при помощи двух аппаратов "Геркулес" и "Аргус", был осуществлен сбор крошечных фрагментов метеорита.
"Эти фрагменты размером от 2 до 3 мм сильно оплавленные и, вероятно, они представляют собой часть наружной поверхности метеорита", - рассказал исследователь Марк Фрайс. Анализ обломков позволит выяснить, к какому типу принадлежит метеорит, откуда он и из чего состоит.
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