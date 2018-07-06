Обломки метеорита впервые подняли со дна океана

6 июля, 2018, 15:00

Американский Центр управления полетами имени Линдона Джонсона Марка Фрайс провел первую успешную операцию по подъему обломков метеорита со дна океана

Об этом пишет Space.com.

Метеорит, который искали на дне Тихого океана ученые, вошел в атмосферу Земли 7 марта 2018 года и упал в 25 километрах от побережья штата Вашингтон. Масса метеорита составляла 2 тыс. кг, самый крупный осколок мог иметь диаметр в 12 сантиметров, а массу - 4,4 килограмма.

So...did we find meteorites in the ocean?☄



After 7 hours exploring @OlympicCoast seafloor, we brought back several samples. @NASA_Johnson Cosmic Dust Curator Ст Marc Fries conducted a visual analysis of possible these spacerocks--preliminary findings: https://t.co/hMCodJlZUR pic.twitter.com/iRUwud44Ud — E/V Nautilus (@EVNautilus) 4 июля 2018 г.

2 июля исследовательское судно "Наутилус" вошло в район, где упал метеорит, и после обследования 1 квадратного километра дна при помощи двух аппаратов "Геркулес" и "Аргус", был осуществлен сбор крошечных фрагментов метеорита.

"Эти фрагменты размером от 2 до 3 мм сильно оплавленные и, вероятно, они представляют собой часть наружной поверхности метеорита", - рассказал исследователь Марк Фрайс. Анализ обломков позволит выяснить, к какому типу принадлежит метеорит, откуда он и из чего состоит.

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