Немецкое правительство достигло соглашения о новой политике в отношении мигрантов

6 июля, 2018, 10:02

Немецкие консерваторы и социал-демократы достигли согласия в вопросе возвращения просителей убежища в другие страны. Вместо транзитных центров в Берлине теперь говорят о транзитной процедуре

Об этом пишет DW.

Три партии немецкой правительственной коалиции - Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - смогли достичь согласия в споре относительно политики в отношении беженцев. Об этом сообщила председатель СДПГ Андреа Налес после заседания комитета коалиции - встречи лидеров трех политических сил.

По словам Налес, "пакет по переформатированию политики предоставления убежища" является хорошим решением. Она подчеркнула, что не будет никаких односторонних действий Берлина и "никаких лагерей". Для возвращения искателей убежища в другие страны в соответствии с Дублинским соглашением будет применяться ускоренная процедура. Председатель СДПГ добавила, что глава МВД страны, лидер ХСС Хорст Зеегофер пообещал, что уже в этом году правительство подаст закон об иммиграции.

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Хорст Зеегофер выглядел довольным результатами встречи. "Все от А до Я так, как можно себе пожелать в должности министра внутренних дел", - отметил он.

Зеегофер заявил о "транзитной процедуре в учреждениях полиции", которую должны применять для возвращения зарегистрированных в других странах искателей убежища на немецко-австрийской границе. По словам Зеегофер, речь идет о более пяти таких случаев в день. Как следует из подписанного лидерами партий документа, использовать для этого планируют помещения федеральной полиции, которая отвечает в ФРГ за охрану границы.