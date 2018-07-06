Некоторым СМИ предлагают деньги за размещение фейков о Гройсмане, - пресс-секретарь премьера

6 июля, 2018, 10:50

Пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук сообщил о том, что некоторым СМИ предлагают за деньги разместить компрометирующие фейковые материалы о Владимире Гройсмане

Об этом Рябчук написал в Facebook.

"Только что мне позвонил товарищ-журналист, чтобы просто посмеяться. Его изданию предложили за деньги разместить фейковый материал, который должен бы компрометировать Премьер-министра. Пикантность ситуации в том, что приносят и присылают им его не впервые, делают это из разных источников, но сами тексты совпадают "до запятой", - говорится в сообщении.

Также, Рябчук добавляет, что атаки касаются и жены Гройсмана. Он подчеркнул, что это неправда и призвал представителей СМИ не реагировать на эти фейки.

Как сообщает Укринформ, 13 июня Гройсман заявил, что владеет информацией о том, что против него готовят провокации. Впоследствии Служба безопасности Украины заявила, что выясняет информацию о таможенных платежах, которые внесла за оформление автомобиля Mercedes GLE 350D жена премьер-министра Владимира Гройсмана Елена. На Житомирскую таможню направлены соответствующие письма за подписью первого заместителя главы СБУ Павла Демчины.