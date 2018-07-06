Нардепы предлагают ввести компенсацию за задержку авиарейсов

6 июля, 2018, 16:37

В Раду внесли законопроект №8548 "О внесении изменений в статью 106 Воздушного кодекса Украины (по поводу адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза)"

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Законопроект предлагает внести изменения в Воздушный кодекс Украины. В частности, вносит дополнение в статью 106, которой предусматриваются обязанности и ответственность авиаперевозчика в случае задержки авиарейса.

"Пассажиры имеют право на денежную компенсацию, когда потеря их времени равна или превышает 3 часа по отношению ко времени, запланированному авиаперевозчиком сначала", - говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем перевозчик не обязан выплачивать компенсацию, предусмотренную частью пятой статьи 104 настоящего кодекса, если он может предоставить подтверждение того, что причиной отмены рейса было действие непреодолимой силы или чрезвычайная ситуация, которую нельзя было предотвратить, даже если бы были приняты все меры”.

Часть пятая статьи 104 этого кодекса определяет, что если пассажирам отказано в перевозке против их воли, перевозчик должен выплатить им компенсацию в таких размерах:

250 евро - для рейсов дальностью до 1500 километров;

400 евро - для рейсов дальностью от 1500 до 3500 километров;

600 евро - для рейсов дальностью свыше 3500 километров.

Напомним, с 29 июня сотни украинских туристов были заблокированы в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди ожидали в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев".

В международном аэропорту им. Сикорского (Жуляны) в понедельник было отменено несколько рейсов авиакомпании Bravo Airways, тысячи пассажиров которой продолжают ожидать вылета также и в международном аэропорту "Борисполь".

Авиакомпания Bravo отмечает, рейсы отменили из-за задолженности туроператора OASIS, которая по состоянию на 2 июня составила 25 млн грн.