“Нафтогаз” просит Стокгольмский арбитраж пересмотреть тариф на транзит: требует $11,5 млрд

6 июля, 2018, 19:35

НАК "Нафтогаз Украины" подала в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с ПАО "Газпром"

Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.

"Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню. В своем решении от 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж по процедурным причинам отклонил требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа. Таким образом, требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа, по сути, осталось нерешенным", - говорится в сообщении.

В марте 2018 года "Нафтогаз" направил “Газпрому" запрос о пересмотре тарифа и инициировал переговоры согласно контракта. Основаниями для запроса были существенные изменения на газовом рынке Европы, в частности правил установления тарифов на транзит, после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейскому уровню.

Пресс-служба отмечает, что "Газпром" занял на переговорах неконструктивную позицию, заставив "Нафтогаз" обратиться в арбитраж, как предусмотрено контрактом. "Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долл. без учета процентов.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" по поводу компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.

В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогазу", в том числе уже оплаченные объемы. После этого “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года.

5 июня суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты "Нафтогазу" $2,6 млрд соответственно до решения Стокгольмского арбитража.