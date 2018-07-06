Нацполиция опровергает задержание поляков за драку с украинцами во Львове
Об этом сообщает Еспресо.TV.
5 июня на странице депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича в Facebook появилась информация, что в центре Львова между польскими туристами и украинцами произошла стычка. Сам депутат отмечает, что собственными глазами конфликт не видел, а фото ему предоставили свидетели.
"Со слов пострадавших, поляки требовали "украинских курв", и когда им сделали замечание, то они еще и избили тех людей, которые им сделали замечание, пока полиция их задержала. Все они на улице Мартовича в Галицком отделе полиции”, - говорится в сообщении.
Тем временем пресс-служба Нацполиции во Львовской области опровергает информацию о задержании иностранцев.
"В полицию поступало обращение львовянина о том, что на углу улиц Гнатюка и проспекта Свободы группа иностранцев высказывалась нецензурными словами. Данная информация была внесена в Единый реестр, и мы проводим проверку. Никакой информации, что кто-то был травмирован или была драка, в полиции, по состоянию на сейчас, не поступало. Иностранцев в Галицкий отдел полиции не доставляли”, - сообщила пресс-секретарь Нацполиции в комментарии Еспресо.TV.
Впоследствии на странице Зинкевича появилось видео конфликта между украинцами и поляками.
ОСТОРОЖНО, ДАЛЬШЕ НЕЦЕНЗУРНАЯ БРАНЬ.
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