Нацполиция опровергает задержание поляков за драку с украинцами во Львове

6 июля, 2018, 16:13

Пресс-служба Нацполиции опровергает информацию о том, что в Галицкий райотдел во Львове привезли поляков за драку с украинцами

Об этом сообщает Еспресо.TV.

5 июня на странице депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича в Facebook появилась информация, что в центре Львова между польскими туристами и украинцами произошла стычка. Сам депутат отмечает, что собственными глазами конфликт не видел, а фото ему предоставили свидетели.

"Со слов пострадавших, поляки требовали "украинских курв", и когда им сделали замечание, то они еще и избили тех людей, которые им сделали замечание, пока полиция их задержала. Все они на улице Мартовича в Галицком отделе полиции”, - говорится в сообщении.

Тем временем пресс-служба Нацполиции во Львовской области опровергает информацию о задержании иностранцев.

"В полицию поступало обращение львовянина о том, что на углу улиц Гнатюка и проспекта Свободы группа иностранцев высказывалась нецензурными словами. Данная информация была внесена в Единый реестр, и мы проводим проверку. Никакой информации, что кто-то был травмирован или была драка, в полиции, по состоянию на сейчас, не поступало. Иностранцев в Галицкий отдел полиции не доставляли”, - сообщила пресс-секретарь Нацполиции в комментарии Еспресо.TV.

Впоследствии на странице Зинкевича появилось видео конфликта между украинцами и поляками.

ОСТОРОЖНО, ДАЛЬШЕ НЕЦЕНЗУРНАЯ БРАНЬ.