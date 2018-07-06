На Донбассе снайпер российских боевиков ранил украинского военного
6 июля, 2018, 20:09
6 июля в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.
Отмечается, что в течение текущих суток российские оккупационные войска 8 раз открывали огонь на Луганском, Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях.
Боевики применили вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям Объединенных сил. Обстрелы велись в районе населенных пунктов Крымское, Южное, Новоселовка Вторая, Авдеевка, Красногоровка и Водяное.
По позициям защитников Красногоровки работал снайпер. Вследствие этого один украинский военнослужащий получил ранения.
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