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На Донбассе снайпер российских боевиков ранил украинского военного

6 июля в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что в течение текущих суток российские оккупационные войска 8 раз открывали огонь на Луганском, Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях.

Боевики применили вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям Объединенных сил. Обстрелы велись в районе населенных пунктов Крымское, Южное, Новоселовка Вторая, Авдеевка, Красногоровка и Водяное.

По позициям защитников Красногоровки работал снайпер. Вследствие этого один украинский военнослужащий получил ранения.

 

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