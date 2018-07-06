МЗ вводит вакцинацию от кори среди взрослых. Кто ее получит бесплатно

6 июля, 2018, 20:25

Министерство здравоохранения Украины утвердило порядок проведения бесплатной иммунизации взрослых, относящихся к группам риска

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Такое решение приняли в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых. В частности, речь идет о распространении заболеваемости в группах, которые проживают в совместном пространстве (военные, участники Операции объединенных сил, студенты), а также среди педагогов и медиков.

Бесплатную вакцинацию внедряют для:

групп профессионального риска: медицинских работников, работников образовательных учреждений и немедицинских работников учреждений здравоохранения, представителей силовых структур (МВД, Минобороны, СБУ, Нацполиция, Нацгвардия, Госпогранслужба, Государственная служба охраны),

студентов учебных заведений без ограничения возраста.

Для проведения иммунизации этих групп взрослых в Украине вакцины есть в наличии благодаря запасам, которые были закуплены за бюджетные средства в предыдущие годы.

"Напомним, что корь - опасное и очень заразное заболевание, лекарства от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти. Дети, которые не получили профилактической прививки, находятся в зоне риска", - говорится в сообщении.