МЗ вводит вакцинацию от кори среди взрослых. Кто ее получит бесплатно
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Такое решение приняли в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых. В частности, речь идет о распространении заболеваемости в группах, которые проживают в совместном пространстве (военные, участники Операции объединенных сил, студенты), а также среди педагогов и медиков.
Бесплатную вакцинацию внедряют для:
- групп профессионального риска: медицинских работников, работников образовательных учреждений и немедицинских работников учреждений здравоохранения, представителей силовых структур (МВД, Минобороны, СБУ, Нацполиция, Нацгвардия, Госпогранслужба, Государственная служба охраны),
- студентов учебных заведений без ограничения возраста.
Для проведения иммунизации этих групп взрослых в Украине вакцины есть в наличии благодаря запасам, которые были закуплены за бюджетные средства в предыдущие годы.
"Напомним, что корь - опасное и очень заразное заболевание, лекарства от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти. Дети, которые не получили профилактической прививки, находятся в зоне риска", - говорится в сообщении.
- Напомним, с начала текущего года от осложнений кори в Украине умерли 12 человек: 8 детей и 4 взрослых.
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