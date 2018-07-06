 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

МЗ вводит вакцинацию от кори среди взрослых. Кто ее получит бесплатно

Министерство здравоохранения Украины утвердило порядок проведения бесплатной иммунизации взрослых, относящихся к группам риска

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Такое решение приняли в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых. В частности, речь идет о распространении заболеваемости в группах, которые проживают в совместном пространстве (военные, участники Операции объединенных сил, студенты), а также среди педагогов и медиков.

Бесплатную вакцинацию внедряют для:

  • групп профессионального риска: медицинских работников, работников образовательных учреждений и немедицинских работников учреждений здравоохранения, представителей силовых структур (МВД, Минобороны, СБУ, Нацполиция, Нацгвардия, Госпогранслужба, Государственная служба охраны),
  • студентов учебных заведений без ограничения возраста.

Для проведения иммунизации этих групп взрослых в Украине вакцины есть в наличии благодаря запасам, которые были закуплены за бюджетные средства в предыдущие годы.

"Напомним, что корь - опасное и очень заразное заболевание, лекарства от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти. Дети, которые не получили профилактической прививки, находятся в зоне риска", - говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 июля, 2018 пятница

больше новостей

6 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать