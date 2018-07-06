Можно ли плавать после еды. Супрун успокоила отдыхающих

6 июля, 2018, 21:02

Плавание сразу после еды не более опасно для жизни, чем плавание через два часа после нее или же вообще голодным

Об этом врач рассказал в Facebook.

"Действительно, во время пищеварения организм направляет кровь к желудку, тем самым уменьшая кровоток к активным мышцам. Однако у нас в организме все равно достаточный объем крови, чтобы это не мешало функционировать на должном уровне всему организму", - говорит Супрун.

Во время плавания, как и во время спорта, пища, которая не переварилась полностью, может давать о себе знать, а именно тошнотой и неприятными ощущениями в животе.

С такими ощущениями дискомфорта существует риск получить гораздо меньше удовольствия от активности в воде. Поэтому все же лучше подождать 1,5-2 часа.

"Другое дело с алкоголем. Плавать после употребления алкоголя очень опасно! ВОЗ отмечает, что плавание в нетрезвом состоянии является одной из ведущих причин, приводящих к трагическим последствиям на воде среди взрослых", - добавляет врач.

Кроме того, от этого могут пострадать дети, ведь за ними нужен постоянный надсмотр в воде или же даже присутствие кого-то из взрослых рядом. Из-за алкоголя можно потерять бдительность и самоконтроль и этим самым подвергнуть опасности как свою жизнь, так и жизнь детей.

"С начала года в водоемах погибли около 500 человек, из них 44 ребенка. Поэтому не забывайте, что даже во время отдыха нужно быть бдительным и сознательным. Пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, прячьтесь в тени в самые жаркие часы", - подытожила глава МЗ.