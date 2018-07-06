Море и любовь к жизни. Новый клип победителя Евровидения-2017 Сальвадора Собрала
6 июля, 2018, 13:07
Победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал снял новый клип на свою песню Cerca del Mar
Видео появилось на YouTube-канале певца.
Название песни Cerca del Mar с португальского означает "У моря", поэтому и клип снимали на берегу.
Действие происходит на безлюдном пляже, в видео только два героя - маленький мальчик и сам Сальвадор. Они вместе переживают разные эмоции - от печали до радости.
Сальвадор Собрал поет в песне о любви к жизни. Цветовая гамма четко отражает смысл песни: сначала все кадры черно-белые, и в конце море, которое есть в видео, становится цветным.
Клип на песню Cerca del Mar стал первым после операции по пересадке сердца певцу.
- Напомним, группы "Бумбокс" и The Gitas записали совместную песню "Держи меня" и сняли к ней клип. Съемки для клипа тоже проходили на разных материках. "Бумбокс" снимались в Украине и Италии, а The Gitas - катались в США по Калифорнии.
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