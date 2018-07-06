Море и любовь к жизни. Новый клип победителя Евровидения-2017 Сальвадора Собрала

6 июля, 2018, 13:07

Победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал снял новый клип на свою песню Cerca del Mar

Видео появилось на YouTube-канале певца.

Название песни Cerca del Mar с португальского означает "У моря", поэтому и клип снимали на берегу.

Действие происходит на безлюдном пляже, в видео только два героя - маленький мальчик и сам Сальвадор. Они вместе переживают разные эмоции - от печали до радости.

Сальвадор Собрал поет в песне о любви к жизни. Цветовая гамма четко отражает смысл песни: сначала все кадры черно-белые, и в конце море, которое есть в видео, становится цветным.

Клип на песню Cerca del Mar стал первым после операции по пересадке сердца певцу.