Макрон приедет в Россию на полуфинал ЧМ-2018
6 июля, 2018, 22:33
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит 10 июля матч сборной Франции в полуфинале ЧМ-2018, который состоится в Санкт-Петербурге
Об этом сообщает BFM TV.
Макрон отправится в Россию, чтобы поддержать сборную Франции, которая пробилась в полуфинал после победы над Уругваем со счетом 2:0.
Согласно информации СМИ, это будет однодневная поездка, без политических встреч. Сам президент в своем Twitter поздравил сборную Франции с победой: "Увидимся во вторник!".
Ранее Макрон во время совместной с российским президентом Путиным пресс-конференции в Санкт-Петербурге пообещал посетить Россию во время чемпионата мира по футболу, если сборная Франции выйдет в полуфинал.
Merci à tous les jeunes sportifs sont venus vivre ce quart de finale à l’@Elysee ! Bravo à nos Bleus. Rendez-vous mardi ! pic.twitter.com/p3L2IANgoH— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 6 июля 2018 г.
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