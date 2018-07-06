Макрон приедет в Россию на полуфинал ЧМ-2018

6 июля, 2018, 22:33

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит 10 июля матч сборной Франции в полуфинале ЧМ-2018, который состоится в Санкт-Петербурге

Об этом сообщает BFM TV.

Макрон отправится в Россию, чтобы поддержать сборную Франции, которая пробилась в полуфинал после победы над Уругваем со счетом 2:0.

Согласно информации СМИ, это будет однодневная поездка, без политических встреч. Сам президент в своем Twitter поздравил сборную Франции с победой: "Увидимся во вторник!".

Ранее Макрон во время совместной с российским президентом Путиным пресс-конференции в Санкт-Петербурге пообещал посетить Россию во время чемпионата мира по футболу, если сборная Франции выйдет в полуфинал.