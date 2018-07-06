KYIV MEDIA WEEK 2018: новый формат – больше возможностей

6 июля, 2018, 14:47

VIII международный форум KYIV MEDIA WEEK объявляет программу и открывает регистрацию

В этом году медиафорум KYIV MEDIA WEEK пройдет в новом формате, позволяющем расширить тематику мероприятий и дать участникам максимальный доступ ко всем активностям форума. Чтобы гости KMW смогли посетить как можно больше мероприятий и самостоятельно сформировать для себя идеальную программу семинаров, презентаций, дискуссий, питчингов, воркшопов и круглых столов, традиционные конференции Format Show, «Кинобизнес», Pay TV in Ukraine и др. переформатированы в ряд профильных тематических ивентов. Регистрация на конференции заменена единым бейджем участника на каждый из дней. Покупая бейдж, участники получают неограниченный доступ ко всем мероприятиям дня и Международному рынку контента, который пройдет в рамках форума 17-18 сентября.

Программа KMW 2018 максимально покрывает все сферы современного медиабизнеса: кино, форматы, сериалы, анимация, digital-технологии, детский контент, радио, пресса, телеком, законодательство, уникальные возможности украинской медиаиндустрии и многое другое – каждый из дней форума наполнен ивентами разных направлений. Вам остается только выбрать интересующую тематику и спланировать персональный график, исходя из профессиональных и личных предпочтений. В дополнение к бизнес-ивентам, дающими прикладную профессиональную информацию, гостей ждут inspiration talks от ведущих мировых специалистов в сфере медиа, специальные презентации и коктейли от партнеров форума. Разумеется, восьмой KMW не обойдется и без традиционной вечеринки – идеального места для новых знакомств и закрепления профессиональных связей.

На KYIV MEDIA WEEK 2018 ожидается еще больше зарубежных гостей и спикеров, официальных делегаций Кореи, Китая, Молдовы, США и других стран мира, а также специальных мероприятий от партнеров форума – ведущих украинских и международных компаний.

Так, британская медиаконсалтинговая компания K7 Media, четвертый год подряд выступающая Интеллектуальным партнером KYIV MEDIA WEEK, готовит для участников KMW две эксклюзивные секции. Одна из них – «Тренды FAANGS», в ходе которой аудитория медиафорума познакомится с последними новинками в области производства и дистрибуции контента от Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google и Snapchat, без которых не обойтись в каждой из сфер современного медиабизнеса. Напомним, K7 Media – международная медиаконсалтинговая компания, предоставляющая информацию и аналитические данные о тенденциях мирового контента для крупнейших мировых медиабрендов.

Еще один партнер KMW – международная киношкола Vancouver Film School – привезет на форум эксклюзивных гостей – Марию и Андре Жакметтон (Maria and Andre Jacquemetton), шоураннеров сериала «Безумцы» (Mad Men). Именитые спикеры расскажут о создании сериалов, шоураннинге на американских каналах, а также раскроют секреты своего нашумевшего проекта. Еще одним звездным гостем медиафорума станет Андерс Танген, исполнительный директор компании Viafilm (Лос-Анджелес / Осло). Андерс выступит с презентацией «Выйти за рамки скандинавского нуара. Case Study сериала «Одна ночь» (One Night)». Более 20 лет Андерс производит сериалы, художественные и документальные фильмы, среди которых «Лиллехаммер» (Lilyhammer), «Даг» (Dag), «Северяне» (Vikingane) и другие. Особенность проекта «Одна ночь», исполнительным продюсером которого был Танген, – в создании двух языковых версий сериала (норвежской и английской) при помощи замены одного ключевого актера. Спикер расскажет о продюсерских решениях проекта и новом векторе развития скандинавского контента, который приходит на смену скандинавскому нуару.

В партнерстве с международным дистрибутором Small World IFT (США) и крупнейшим международным рынком аудиовизуального контента MIPCOM (Франция) в рамках грядущего форума будет проведен финал международного конкурса идей SMALL WORLD. BIG IDEAS. Победитель конкурса получит уникальные возможности для профессионального развития на международном уровне, а его формат – путевку в мир и шанс покорить зрителей всех континентов. В этом году SMALL WORLD. BIG IDEAS проводится четвертый раз, но впервые – в рамках KYIV MEDIA WEEK.

Изюминкой традиционной линейки ивентов о сериальном производстве, организованной KMW в партнерстве с телеканалом «Украина», в этом году станет выступление Карни Зив, руководителя направления производства драмы и комедии в Keshet Broadcasting (Израиль). Одна из наиболее успешных и востребованных женщин телевизионной индустрии, работавшая над проектами «Родина» (Homeland), «Отважные» (The Brave), «Фауда» (Fauda), «Раскопки» (Dig) и др., выступит с докладом «Сериальное производство: от локального до глобального. История Keshet». Компания Keshet стала одним из лидеров производства сериалов и дистрибуции сериальных форматов в Европе, а совсем недавно Keshet International стала сопродюсером нового сериала HBO о конфликте в Газе (Карни Зив – исполнительный продюсер проекта).

При поддержке Госкино Украины в рамках KMW традиционно пройдет линейка мероприятий, посвященных кинобизнесу. Например, ожидается выступление Лоуренса Дэвида Фольдеса (Lawrence David Foldes) – члена Академии кинематографических искусств и наук США и члена исполнительного комитета премии «Студенческий Оскар» (Student Academy Award). Спикер расскажет, как именно жюри Академии оценивает «оскаровские» фильмы и по каким критериям выбирают фильм в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а также выступит с докладом о работе исполнительного комитета «Студенческого Оскара» и о возможностях, которые премия предоставляет молодым кинематографистам.

Тема документального кино, широко представленная на прошлогоднем KYIV MEDIA WEEK, в этом году получит развитие благодаря круглому столу «Больше документалистики на ТВ! Да, это работает», партнером которого стала международная платформа Baltic to Black Sea Documentary Network (B2B Doc). Документалисты из разных стран обсудят с представителями европейских и украинских телеканалов вопрос популяризации документального кино у массового зрителя и рассмотрят все возможности и перспективы производства документального контента. Как и в прошлом году, в рамках партнерства с платформой на KMW пройдут питчинги документальных проектов.

В партнерстве с давними друзьями медиафорума – инициативой «Чистое небо» – на KMW пройдет конференция для правообладателей «Борьба с пиратством в Украине: Что сделано – Что делать. 2018». Как и в прошлом году, мероприятие соберет правообладателей аудио-визуального контента, а также юристов украинских и международных компаний с целью построения конструктивного диалога для совместного принятия решений о будущих действиях по защите авторских и смежных прав.

В четвертый день KMW состоится конференция «Телевидение как Бизнес», организованная традиционным партнером медиафорума – Индустриальным Телевизионным Комитетом (ИTK). Девятый год подряд участники конференции – украинские топ-менеджеры и профессионалы телевизионной сферы – будут говорить об актуальном контенте, финансах, менеджменте и новейших медиатехнологиях.

KYIV MEDIA WEEK 2018 состоится 17-21 сентября 2018 года в Hyatt Regency Kyiv (Киев, Украина).

Ознакомиться с полной программой форума можно на официальном сайте KMW, а следить за свежими новостями – на странице форума в Facebook. До 31 июля действует специальная цена на регистрацию.

Партнеры проекта:

EUTELSAT – Официальный партнер KMW

K7 Media – Интеллектуальный партнер

MIPCOM – Международный партнер

C21 Media – Международный медиапартнер

Vancouver Film School – Международный партнер

Baltic to Black Sea Documentary Network (B2B Doc) – Международный партнер

Телеканал «Украина» – Партнер линейки ивентов, посвященных сериальному производству

Cannes Corporate Media & TV Awards – Международный партнер

NATPE – Международный партнер

Filmteractive – Международный партнер

Finlandia – Партнер вечеринки KMW

Медианяня – Информационный партнер

Телеканал «Прямой» – Телевизионный медиапартнер

Телеканал NEWS ONE – Телевизионный медиапартнер

Так Треба Продакшн – Технический партнер

Телеканал Еспресо – Информационный телепартнер

Фокус – Деловой медиапартнер

UA|TV – Международный телевизионный партнер

PATRIOT RENTAL – Технический партнер

VGL – Информационный партнер

Отраслевые информационные партнеры:

Prensario| TVbizz | CEETV | MEDIASAT | Детектор Медиа | Медиабизнес | MBR | CR | Газета День | Reklamaster | Señal International |

Организатор:

MEDIA RESOURCES MANAGEMENT

ул. Закревского 22, г. Киев, 02222, Украина

info@mrm.ua | +380 44 459 46 10

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