Киевлянин захватил землю на Лысой горе и оформил на ней несуществующий дом
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Досудебное следствие установило, что мужчина, пытаясь самовольно захватить земельный участок, использовал поддельное решение одного из районных судов Киева, и с привлечением подставных лиц зарегистрировал право собственности на дом, как будто расположен на этом участке.
Она расположена в пределах памятника национального значения - "Городище и могильник IX-XIII вв. На Лысый горе (Юрковица)" и внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
Зная, что на указанной земле дом отсутствует, злоумышленник совершил на спорном участке самовольное строительство.
По результатам предварительного расследования действия мужчины квалифицированы по ч.4 ст. 197-1 (самовольное строительство сооружений на самовольно занятом земельном участке в охранных зонах), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 УК Украины (пособничество в подделке официального документа, совершенные по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).
Кроме того, прокурором в уголовном производстве заявлен иск об освобождении самовольно занятого земельного участка и взыскании с подозреваемого материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму свыше 200 тыс. грн.
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