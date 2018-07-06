Киевлянин захватил землю на Лысой горе и оформил на ней несуществующий дом

6 июля, 2018, 14:29

Киевская местная прокуратура №10 направила в суд обвинительный акт в отношении 56-летнего киевлянина, который захватил землю на горе Юрковица

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Досудебное следствие установило, что мужчина, пытаясь самовольно захватить земельный участок, использовал поддельное решение одного из районных судов Киева, и с привлечением подставных лиц зарегистрировал право собственности на дом, как будто расположен на этом участке.

Она расположена в пределах памятника национального значения - "Городище и могильник IX-XIII вв. На Лысый горе (Юрковица)" и внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Зная, что на указанной земле дом отсутствует, злоумышленник совершил на спорном участке самовольное строительство.

По результатам предварительного расследования действия мужчины квалифицированы по ч.4 ст. 197-1 (самовольное строительство сооружений на самовольно занятом земельном участке в охранных зонах), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 УК Украины (пособничество в подделке официального документа, совершенные по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).

Кроме того, прокурором в уголовном производстве заявлен иск об освобождении самовольно занятого земельного участка и взыскании с подозреваемого материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму свыше 200 тыс. грн.