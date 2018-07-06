Князев рассказал подробности о рецидивисте, которого подозревают в убийстве полицейского

6 июля, 2018, 17:32

Подозреваемый в убийстве полицейского оказался рецидивистом с пятью судимостями за насильственные преступления

Об этом рассказал глава Нацполиции Украины Сергей Князев, предает пресс-служба Нацполиции.

"На 16:00 к следователю доставили лицо, которое криминальная полиция обоснованно подозревает в совершении убийства, состоявшегося вчера. Это гражданин Украины, 5 раз осужденній за корыстно-насильственные преступления. Сейчас следователи с ним работают, проводят допрос, потом будут другие следственные действия, которые помогут нам изъять вещественные доказательства и орудие убийства", - сказал Князев.

Руководитель Нацполиции добавил, что правоохранители уже установили мотив совершенного преступления, однако пока не имеют права его разглашать.

Князев также еще раз выразил соболезнования семье убитого и отметил, что милиционер имел узкую специализацию, по которой был одним из считанных таких специалистов в Украине.