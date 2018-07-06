Князев рассказал подробности о рецидивисте, которого подозревают в убийстве полицейского
Об этом рассказал глава Нацполиции Украины Сергей Князев, предает пресс-служба Нацполиции.
"На 16:00 к следователю доставили лицо, которое криминальная полиция обоснованно подозревает в совершении убийства, состоявшегося вчера. Это гражданин Украины, 5 раз осужденній за корыстно-насильственные преступления. Сейчас следователи с ним работают, проводят допрос, потом будут другие следственные действия, которые помогут нам изъять вещественные доказательства и орудие убийства", - сказал Князев.
Руководитель Нацполиции добавил, что правоохранители уже установили мотив совершенного преступления, однако пока не имеют права его разглашать.
Князев также еще раз выразил соболезнования семье убитого и отметил, что милиционер имел узкую специализацию, по которой был одним из считанных таких специалистов в Украине.
- Напомним, 5 июля в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину, сидевшего в автомобиле.
- Убитый оказался подполковником Нацполиции Дмитрием Глушаком. Полиция расследует две версии убийства.
- Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве полицейского.
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