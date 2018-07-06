Какие пары имеют самый высокий риск расстаться. Исследования ученых
6 июля, 2018, 11:45
Ученые узнали, что может больше всего повлиять на отношения в паре и вскоре привести к разводу
Об этом пишет Independent.
Исследование длилось 13 лет. В нем приняли участие 168 супружеских пар.
Чаще всего разводились те, кто в начале отношений был внимательным своего партнера и привязывался к нему. Если люди уделяли на треть меньше внимания и ласки своей половинке на первых этапах отношений и во время медового месяца, они имели больше шансов прожить с партнером долгую и счастливую жизнь в браке.
Стоит понимать, что опасными для пары могут быть только нездоровая эмоциональность и токсичная страсть.
По словам психолога Мадлена Мейсона Рейнтри, сохранить отношения можно, сохраняя трезвый взгляд партнеров друг на друга. Так они имеют больше шансов построить крепкую семью.
- Напомним, недавно австралийская актриса Николь Кидман праздновала 12 лет брака с кантри-музыкантом Китом Урбаном. Она рассказала, как сохранить идеальные отношения в браке.
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