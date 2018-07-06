Какие пары имеют самый высокий риск расстаться. Исследования ученых

6 июля, 2018, 11:45

Ученые узнали, что может больше всего повлиять на отношения в паре и вскоре привести к разводу

Об этом пишет Independent.

Исследование длилось 13 лет. В нем приняли участие 168 супружеских пар.

Чаще всего разводились те, кто в начале отношений был внимательным своего партнера и привязывался к нему. Если люди уделяли на треть меньше внимания и ласки своей половинке на первых этапах отношений и во время медового месяца, они имели больше шансов прожить с партнером долгую и счастливую жизнь в браке.

Стоит понимать, что опасными для пары могут быть только нездоровая эмоциональность и токсичная страсть.

По словам психолога Мадлена Мейсона Рейнтри, сохранить отношения можно, сохраняя трезвый взгляд партнеров друг на друга. Так они имеют больше шансов построить крепкую семью.