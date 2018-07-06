Как звездный боец ММА обезвредил пьяного хулигана в ресторане
6 июля, 2018, 11:10
Известный американский боец смешанного стиля Мэтт Серра усмирил пьяного хулигана в ресторане
Видео инцидента Серра обнародовал в Instagram.
На записи видно, как Серра сидит верхом на мужчине, который тщетно пытается вырваться. Хулиган приставал к официантам и угрожал спортсмену, не раскумекав с кем именно вступил в конфликт.
"А как вы проводите ночь перед включением в Зал славы UFC? Я вот скрутил какого-то пьяного подонка, который угрожал официантам и замахнулся на меня", - написал Серра.
- 44-летний Мэтт Серра - обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, бывший чемпион UFC в полусреднем весе. Американец провел 18 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 11 побед и потерпел 7 поражений. В апреле 2018 года стало известно, что Серра будет включен в Зал славы UFC.
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