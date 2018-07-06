Как звездный боец ММА обезвредил пьяного хулигана в ресторане

6 июля, 2018, 11:10

Известный американский боец смешанного стиля Мэтт Серра усмирил пьяного хулигана в ресторане

Видео инцидента Серра обнародовал в Instagram.

На записи видно, как Серра сидит верхом на мужчине, который тщетно пытается вырваться. Хулиган приставал к официантам и угрожал спортсмену, не раскумекав с кем именно вступил в конфликт.

"А как вы проводите ночь перед включением в Зал славы UFC? Я вот скрутил какого-то пьяного подонка, который угрожал официантам и замахнулся на меня", - написал Серра.