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Как звездный боец ММА обезвредил пьяного хулигана в ресторане


фото: Ed Mulholland
Известный американский боец смешанного стиля Мэтт Серра усмирил пьяного хулигана в ресторане

Видео инцидента Серра обнародовал в Instagram.

На записи видно, как Серра сидит верхом на мужчине, который тщетно пытается вырваться. Хулиган приставал к официантам и угрожал спортсмену, не раскумекав с кем именно вступил в конфликт.

"А как вы проводите ночь перед включением в Зал славы UFC? Я вот скрутил какого-то пьяного подонка, который угрожал официантам и замахнулся на меня", - написал Серра.

  • 44-летний Мэтт Серра - обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, бывший чемпион UFC в полусреднем весе. Американец провел 18 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 11 побед и потерпел 7 поражений. В апреле 2018 года стало известно, что Серра будет включен в Зал славы UFC.
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