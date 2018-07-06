Гол экс-динамовца помог "Шахтеру" разгромить "Аустрию"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
В первом матче на тренировочном сборе в австрийском Фельдене счет открыл бывший форвад "Динамо" Жуниор Мораес. Виктор Коваленко заработал пенальти, который ударом по центру ворот реализовал бразилец - 1: 0.
За минуту до конца тайма Исмаили на линии штрафной одним движением убрал оппонента и подделал под ударную левую, продвинулся на несколько метров вперед и выстрелил в ближнюю девятку - 2: 0.
В начале второго тайма дончане довели свое преимущество до большого. Олег Данченко на фланге обыгрался с Марлосом и выполнил прострел, который в касание замкнул Фернандо - 3: 0.
"Шахтер" - "Аустрия" - 3: 0
Голы: 1: 0 Мораес (16, пен.), 2: 0 Исмаили (44), 3: 0 Фернандо (54)
"Шахтер": Пятов (А. Шевченко, 70), Исмаили (Матвиенко, 46), Ракицкий (Хочолава, 68), Кривцов (Ордец, 68; Додо, 78), Данченко (Бутко, 68), Степаненко (к ) (Пихальонок, 70), Патрик (Майкон, 70), Фернандо (Болбат, 70), Коваленко (Дентиньо, 70), Марлос (Нем, 70), Мораес (Тотовицкий, 70).
- На этой неделе "Шахтер" оставил один из самых перспективных молодых форвардов Гиорги Арабидзе, который перешел в португальский "Насьональ".
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