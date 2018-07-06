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Главе "Нафтогаза" Коболеву купили бронированный "Кадиллак" ради безопасности, - СМИ

Служба безопасности НАК "Нафтогаз Украины" повысила степень мер безопасности главы компании Андрея Коболева

Об этом сообщает “Экономическая правда” со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что основное внимание было уделено предотвращению уличных угроз жизни и здоровью, в связи с чем было принято решение о переходе на использование главой "Нафтогаза" бронированного автомобиля - Cadillac Escalade.

По информации, этот автомобиль был приобретен в июне и зарегистрирован на компанию ООО "УТН-Безопасность". Она опосредованно (через ООО "Корпоративный фонд "Укртранснафта") принадлежит государственной "Укртранснафте".

До перехода на использование бронированного автомобиля Коболев использовал гражданскую бюджетную Toyota Highlander.

В НАК "Нафтогаз Украины" не комментируют причин повышения мер безопасности Андрея Коболева.

По данным "ЭП", за три года управления госкомпанией Коболев получал неоднократные угрозы жизни и здоровью. В 2015 году на него было совершено покушение - был обстрелян дом под Киевом, в котором он проживал на тот момент.

В то же время источник ЭП утверждает, что текущее решение о повышении мер безопасности главы "Нафтогаза" не связано с эпизодами прошлых лет.

"Нападения или угрозы, которые имели место в прошлом, не являются релевантными для принятия вышеуказанного решения. Это решение имеет другую природу. Эта природа - анализ рисков в будущем", - говорит источник ЭП.

  • Напомним, в конце мая наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" решила премировать 41 сотрудника на общую сумму $45,6 за вклад в победу в судебном процессе с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

  • Арбитраж присудил выплату "Газпромом" штрафа в размере $4,56 млрд. По результатам решения двух арбитражных споров на поставку и транзит газа "Газпром" обязан доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

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