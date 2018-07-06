Главе "Нафтогаза" Коболеву купили бронированный "Кадиллак" ради безопасности, - СМИ
Об этом сообщает “Экономическая правда” со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что основное внимание было уделено предотвращению уличных угроз жизни и здоровью, в связи с чем было принято решение о переходе на использование главой "Нафтогаза" бронированного автомобиля - Cadillac Escalade.
По информации, этот автомобиль был приобретен в июне и зарегистрирован на компанию ООО "УТН-Безопасность". Она опосредованно (через ООО "Корпоративный фонд "Укртранснафта") принадлежит государственной "Укртранснафте".
До перехода на использование бронированного автомобиля Коболев использовал гражданскую бюджетную Toyota Highlander.
В НАК "Нафтогаз Украины" не комментируют причин повышения мер безопасности Андрея Коболева.
По данным "ЭП", за три года управления госкомпанией Коболев получал неоднократные угрозы жизни и здоровью. В 2015 году на него было совершено покушение - был обстрелян дом под Киевом, в котором он проживал на тот момент.
В то же время источник ЭП утверждает, что текущее решение о повышении мер безопасности главы "Нафтогаза" не связано с эпизодами прошлых лет.
"Нападения или угрозы, которые имели место в прошлом, не являются релевантными для принятия вышеуказанного решения. Это решение имеет другую природу. Эта природа - анализ рисков в будущем", - говорит источник ЭП.
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Напомним, в конце мая наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" решила премировать 41 сотрудника на общую сумму $45,6 за вклад в победу в судебном процессе с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
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Арбитраж присудил выплату "Газпромом" штрафа в размере $4,56 млрд. По результатам решения двух арбитражных споров на поставку и транзит газа "Газпром" обязан доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.
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