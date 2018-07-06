Генпрокуратура отменила запрет на строительство "Музея Революции Достоинства"
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
"Постановлением заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской от 5 июля 2018 года отменено постановление прокурора департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины от 27.06.2018 о запрещении совершения действий как незаконном", - говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре отметили, что это постановление является незаконным и подлежит отмене. Вместе с тем постановление заместителя генпрокурора об отмене запрета строительства музея обжалованию не подлежит.
Пресс-служба отмечает, что отмена незаконного постановления не препятствует проведению следственного эксперимента в уголовном производстве, досудебное расследование в котором продолжается с 2013 года, но в пределах и способом, определенным законом.
- 5 июля Департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете строительства музея и мемориала на Институтской.
- Руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал, что предписание будет действовать в течение 2-3 месяцев.
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