Футбол на крови: день 23

6 июля, 2018, 23:00

6 июля на чемпионате мира по футболу в России состоялись первые четвертьфинальные матчи

Владимиру Балуху - 5 лет колонии и штраф 10 тысяч рублей. Новое дело против украинца возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. Тем временем Балух и его адвокат говорят, что сам началник первым набросился на активиста. Суд оккупационной власти в Крыму огласил новый приговор украинскому политзаключенному- 5 лет колонии и штраф 10 тысяч рублей. Новое дело против украинца возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. Тем временем Балух и его адвокат говорят, что сам началник первым набросился на активиста.

При этом Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года. Таким образом, он голодает уже 109 дней.

8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни. За это Балуха осудили к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 592 раза нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, 120 из которых - из тяжелого вооружения запрещенного Минскими договоренностями. За это время в результате боевых действий погибли 12 украинских военных и 50 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий восемь мирных жителей.

6 июля на чемпионате мира определились первые полуфиналисты:

Уругвай - Франция 0:2

Бразилия - Бельгия 1:2