Футбол на крови: день 23
При этом Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года. Таким образом, он голодает уже 109 дней.
8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни. За это Балуха осудили к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
С начала чемпионата российско-оккупационные войска 592 раза нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, 120 из которых - из тяжелого вооружения запрещенного Минскими договоренностями. За это время в результате боевых действий погибли 12 украинских военных и 50 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий восемь мирных жителей.
6 июля на чемпионате мира определились первые полуфиналисты:
Уругвай - Франция 0:2
Бразилия - Бельгия 1:2
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