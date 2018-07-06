Фаны "Ювентуса" спутали футболиста с Роналду и организовали ажиотаж в аэропорту
6 июля, 2018, 10:30
В аэропорту Турина возник ажиотаж из-за футболиста, которого болельщики "Ювентуса" спутали с Кришитану Роналду
Об этом сообщает express.co.uk.
Бурную реакцию болельщиков вызвало появление в туринском аэропорту новичка футбольного клкбу "Торино" Армандо Іццо, внешне похожего на Криштиану Роналду. Его стали фотографировать и выкладывать картинки в соцсети с подписью, что звездный португальский форвард вприбув в Турин подписывать контракт с "Ювентусом".
AVVISTATO A CASELLE #cristianoronaldo #juventus pic.twitter.com/gYpYVRKF37— Niccolò Battaglino (@battanico) 4 июля 2018 г.
- Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду близок к переходу из мадридскього "Реала" в "Ювентус".
- Ожидается, что итальянский клуб заплатит за Роналду 100 млн евро и предложит ему четырехлетний контракт с зарплатой в 30 млн евро за сезон.
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