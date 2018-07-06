Фаны "Ювентуса" спутали футболиста с Роналду и организовали ажиотаж в аэропорту

6 июля, 2018, 10:30

В аэропорту Турина возник ажиотаж из-за футболиста, которого болельщики "Ювентуса" спутали с Кришитану Роналду

Об этом сообщает express.co.uk.

Бурную реакцию болельщиков вызвало появление в туринском аэропорту новичка футбольного клкбу "Торино" Армандо Іццо, внешне похожего на Криштиану Роналду. Его стали фотографировать и выкладывать картинки в соцсети с подписью, что звездный португальский форвард вприбув в Турин подписывать контракт с "Ювентусом".