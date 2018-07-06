Эксперт: Ликвидация компании "Укркарт" загонит "Укрпочту" в совершенную яму

6 июля, 2018, 13:35

Возможная ликвидация компании "Укркарт" обернется большими проблемами для государственного оператора почтовой связи ПАО "Укрпочта"

Об этом в своем блоге на Facebook написал известный украинский политолог Кирилл Сазонов.

По его информации, 23 июля в Хозяйственном суде Киевской области состоится рассмотрение дела № 911/1212/18 по исковому заявлению государственного "Укргазбанка" о признании недействительным устава компании "Укркарт" и прекращении существования такого юридического лица.

Сазонов напомнил, что год назад, после крайне скандального тендера, "Укрпочта" заключила контракт с компанией "Укркарт" на предоставление услуг процессинга.

"Эта история возмутила даже министерство финансов и Нацбанк. Сумма контракта некислая - почти 215 млн грн. Было много шума, претензий, не согласные с результатами тендера грозили обращением в НАБУ. "Укрпочта" парировала тем, что "Укркарт" предложил наименьшую цену, честно выиграл тендер и никаких претензий к ним нет", - пишет Кирилл Сазонов.

По мнению эксперта, если суд удовлетворит требования истца о ликвидации "Укркарта", у "Укрпочты" могут возникнуть большие проблемы.

"Если суд удовлетворит требования истца - что останется "Укрпочте" после ликвидации "Укркарта"? Ни денег, ни процессинга, так что ли? И вот ещё одно государственное предприятие, которое и так в долгах, как в шелках - вплоть до того, что его зампред оговорился было о возможном банкротстве, окажется в совершенной яме. А мыло и носки в их отделениях так и будем покупать за "кеш", - подытожил Сазонов.