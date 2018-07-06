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Экс-тренер "Вердера" Скрипник удивил выбором нового клуба


фото: twitter
Бывший тренер немецкого "Вердера" украинец Виктор Скрипник возглавил скромную латвийскую "Ригу"

48-летний тренер заключил с латышами долгосрочный контракт, срок действия которого не уточняется, сообщает официальный сайт "Риги".

Виктор Скрипник с 1996 до 2004 года играл за "Вердер" и дважды становился чемпионом Германии. После завершения карьеры остался в Бремене и работал в молодежной академии клуба. В 2013 году защитник сборной Украины возглавил дубль немецкой команды. А уже осенью следующего года Скрипника назначили главным тренером "Вердера". В сезоне 2014/15 Виктор Скрипник был признан лучшим тренером Бундеслиги.

Украинского специалиста уволили с поста главного тренера в сентябре 2016 года, он остался в "Вердере" и работал аналитиком.

  • "Рига" была создана в 2015 году и в прошлом сезоне дебютировала в высшем дивизионе чемпионата Латвии, сразу завоевав бронзовые награды. 12 июля рижане дебютируют в Лиге Европы, где их соперниками по квалификации станет болгарский ЦСКА.

 

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