Экс-премьер Пакистана приговорен к 10 годам из-за покупки четырех квартир в Лондоне

6 июля, 2018, 19:41

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф заочно приговорен к десяти годам тюрьмы и штрафу в размере $10,6 млн по обвинению в коррупции

Дело было заведено после обнародования так называемого Панамского досье, сообщает ВВС.

Вместе с Шарифом судили его дочь Марьям и зятя Сафдара Авана. Марьям получила семь лет тюрьмы, Аван - один год лишения свободы. Дочь Шарифа оштрафована на $2,6 млн.

Шарифа судили за покупку через оффшорные фирмы четырех квартир в Лондоне. Квартиры Шариф оформлял на своих детей. Как выяснил суд, пакистанский политик не имел средств, чтобы купить такую дорогую недвижимость в британской столице.

Бывшего премьера судили заочно. Сейчас он с семьей находится в Лондоне. Осужденные настаивают, что они невиновны, а квартиры куплены законно. Шариф называет свое дело политически мотивированным.

У Великобритании и Пакистана нет соглашения о взаимной выдаче осужденных преступников.

В июле прошлого года Верховный суд Пакистана объявил об отстранении от власти Шарифа из-за обвинения в коррупции.