Экс-премьер Пакистана приговорен к 10 годам из-за покупки четырех квартир в Лондоне
Дело было заведено после обнародования так называемого Панамского досье, сообщает ВВС.
Вместе с Шарифом судили его дочь Марьям и зятя Сафдара Авана. Марьям получила семь лет тюрьмы, Аван - один год лишения свободы. Дочь Шарифа оштрафована на $2,6 млн.
Шарифа судили за покупку через оффшорные фирмы четырех квартир в Лондоне. Квартиры Шариф оформлял на своих детей. Как выяснил суд, пакистанский политик не имел средств, чтобы купить такую дорогую недвижимость в британской столице.
Бывшего премьера судили заочно. Сейчас он с семьей находится в Лондоне. Осужденные настаивают, что они невиновны, а квартиры куплены законно. Шариф называет свое дело политически мотивированным.
У Великобритании и Пакистана нет соглашения о взаимной выдаче осужденных преступников.
В июле прошлого года Верховный суд Пакистана объявил об отстранении от власти Шарифа из-за обвинения в коррупции.
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