Экс-капитан "Шахтера" Срна возобновил тренировки после дисквалификации
6 июля, 2018, 14:32
Бывший футболист "Шахтера" Дарио Срна начал подготовку к новому сезону с итальянским "Кальяри"
Об этом сообщает итальянский клуб в twitter.
Сейчас Срна отбывает дисквалификацию за употребление допинга, срок которого истекает 22 августа. Однако, регламент позволяет тренироваться нарушителям с командой за два месяца до окончания наказания.
36-летний Дарио Срна перешел в "Кальяри" в июне на правах свободного агента. "Шахтер" не стал продлевать с хорватом контракт через допинговый скандал, в который попал экс-капитан команды.
Giorno 1 #Aritzo2018 pic.twitter.com/4tvHEma2sY— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 5 июля 2018 г.
- По итогам сезона 2017-2018 "Кальяри" занял 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии и остался в серии А.
- Заменить Срну в "Шахтере" может итальянский футболист португальского "Спортинга" Кристиан Пиччини.
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