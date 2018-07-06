Экс-капитан "Шахтера" Срна возобновил тренировки после дисквалификации

6 июля, 2018, 14:32

Бывший футболист "Шахтера" Дарио Срна начал подготовку к новому сезону с итальянским "Кальяри"

Об этом сообщает итальянский клуб в twitter.

Сейчас Срна отбывает дисквалификацию за употребление допинга, срок которого истекает 22 августа. Однако, регламент позволяет тренироваться нарушителям с командой за два месяца до окончания наказания.

36-летний Дарио Срна перешел в "Кальяри" в июне на правах свободного агента. "Шахтер" не стал продлевать с хорватом контракт через допинговый скандал, в который попал экс-капитан команды.