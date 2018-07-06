Дожди и 30-градусная жара: синоптик рассказала о погоде на выходные

6 июля, 2018, 09:24

На выходных в большинстве областей Украины ожидаются локальные дожди, но будет жарко

Об этом в своем блоге написала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Она отметила, что сегодня на западе, в северных областях, а также на Виннитчине, Полтавщине и Черкащине пройдут периодические дожди и кое-где прогримять грозы. На остальной территории будет сухо и солнечно малооблачно, температура воздуха будет в пределах 24-28 градусов.

Уже в субботу влажная погода с локальными дождями охватит большую часть территории Украины. Сухо будет только в Крыму, на Николаевщине, Запорожье, Луганщине и Донетчине. Несмотря на это, в стране потеплеет на два градуса: ожидается 25-30 градусов, а в Донецкой и Запорожской областях вероятно до +32 градусов.

"8 июля на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины будет сухо и тепло, даже жарко, +25+32 градуса. А вот на западе похолодает до +22+25 градусов. Также в западной части и на севере в воскресенье местами пройдут грозовые дожди", - отметила Диденко.

В понедельник большинство областей снова накроют дожди, кроме юго-востока. Температура воздуха ожидается в пределах 22-27 градусов, на западе - 18-23 градуса, на востоке - до 30 градусов.

Тем временем в Киеве 6-7 июля атмосферный фронт обусловит отдельные дожди, возможно с грозами.