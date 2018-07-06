Дело нацгвардійця Маркива: итальянский суд отклонил протест адвоката

6 июля, 2018, 23:48

Судебные слушания по делу бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии обвиняют в убийстве фоторепортера на Донбассе, начнутся 14 сентября и будут проходить каждые две недели

Такое решение принял суд присяжных, который впервые рассматривал это дело по существу, сообщает 112.ua.

Сегодня суд решал три вопроса. Первое, как дальше будут работать. Решили, что это будет 14 сентября, и далее каждые две недели. Сторона обвинение хочет приобщить к делу Украину и судиться против нее в лице посла Украины в Италии, ему хотят дать возможность ознакомиться с делом подробно.

По его словам, к делу также приобщили как потерпевшую сторону Ассоциации журналистов города Павия.

Сторона защиты, адвокат Маркива, подали ходатайство и протест, но суд не обратил на это внимания. Никакого фактажа, исследования баллистической экспертизы, не было представлено. Все стороны об этом молчат, а адвокат Маркива предполагает, что их нет.

Кроме того, рассматривался вопрос о допуске журналистов в суд для съемки.

Только "Радио Свобода", один из итальянских каналов и один россиянин были аккредитованы. Было заявлено, что больше никто не будет допущен на следующие слушания.

Напомним, в июле 2017 года в Италии по подозрению в причастности к убийству на Донбассе фоторепортера Андреа Роккели арестовали украинского военного Виталия Маркива. Задержанный украинец оказался заместителем командира в батальоне Нацгвардии.