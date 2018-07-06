Дело генерала Гриняка: деструктивные действия прокуроров направлены исключительно на имитацию активной деятельности, - адвокат

6 июля, 2018, 18:38

Защита генерала МВД Владимира Гриняка сообщил, что ни один представитель группы гособвинителей не явился на заседание в апелляционном суде

Об этом адвокат генерала Гриняка Станислав Иваницкий написал в Facebook:

"Прокуроры по делу вновь отличаются своим странным процессуальным поведением.

После того, как в марте этого года, Печерским районным судом было вынесено 2 постановления, которыми на следователя и прокурора возложена обязанность немедленно предоставить стороне защиты все материалы уголовного дела и вещественные доказательства, прокуроры ДВР ГПУ обратились в суд за разъяснением одного из этих определений, которое было вынесено 27.03.18 г.

Кстати говоря, эти 2 определения суда следователем и прокурором до сих пор должным образом не выполнены, несмотря на то, что за такое противоправное бездействие предусмотрена уголовная ответственность.

Учитывая, что определение от 27.03.18 г. по своей форме полностью соответствует требованиям УПК и по своему содержанию четко отражает основополагающие принципы защиты прав человека, содержит четкую ссылку на нормы Закона и дает исчерпывающий перечень обстоятельств, были учтены судом при принятии этого решения, поэтому мы считаем, что никаких дополнительных разъяснений данное постановление не нуждается.

Суд первой инстанции принял во внимание аргументированные доводы стороны защиты и справедливо отказал в дополнительном разъяснении своего определения. Однако прокурор, по неизвестным причинам, решил обжаловать такое решение и обратился в Апелляционный суд с соответствующей жалобой.

Однако на 2 судебных заседания, где должна была рассматриваться данная апелляционная жалоба, ни один представитель из многочисленного группы прокуроров не появился, а после этого они просто "отозвали" свою жалобу.

Сложно понять, чем обусловлены такие странные процессуальные действия прокуроров. Наверное они, собравшись с мыслями, внимательнее прочитали текст постановления и за несколько месяцев все же смогли осознать ее содержание? Или, возможно, за это время они, несмотря на все трудности, смогли постичь смысл положений ст.290 УПК Украины?

Как бы там ни было, складывается стойкое впечатление, что такие деструктивные действия прокуроров направлены исключительно на имитацию активной деятельности вокруг "дел Майдана" и искусственное создание лишнего процессуального нагрузки на сторону защиты, путем втягивания нас в многочисленные судебные процессы, которые сами прокуроры банально прогуливают"