Citroen придумали очки от укачивания в транспорте. Как это работает
Об этом говорится на YouTube-канале разработчика.
Некоторые люди страдают от так называемой морской болезни, или болезни движения: это ощущение тошноты и укачивание в транспорте. Компания Citroen предложила возможное решение проблемы - разработала специальные очки.
В белой пластиковой оправе очков находятся четыре кольца, наполненные синей жидкостью. Последняя, как сообщает Citroen, двигается по фронтальной и сагиттальной осям - влево-вправо и вперед-назад - и создает искусственный горизонт, что, в свою очередь, позволяет решить конфликт между органами чувств, который и приводит к возникновению неприятных ощущений в транспорте.
Если одеть очки при первых признаках укачивания, через несколько минут они синхронизируют сигналы от вестибулярного аппарата с сигналами от глаз, сфокусированных на неподвижном предмете. Таким образом, человек сможет спокойно читать или пользоваться гаджетами в поездке.
По словам разработчиков, Seetroen способны устранить симптомы всего за 10 минут могут справиться с задачей в 95 % случаев. Стоят Seetroen 99 евро.
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Разработчик программы для фитнеса Strava опубликовал большую карту данных с маршрутами пользователей по всему миру. Оказалось, что с помощью этой информации легко можно отследить место расположения секретных военных баз США, расположенных в Сирии, Афганистане и других странах
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