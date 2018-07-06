Британская разведка узнала о подготовке очередной российской атаки после завершения ЧМ

6 июля, 2018, 14:28

Британские разведывательные агентства готовятся на случай, если Россия начнет новую атаку на Великобританию, как только президент Владимир Путин завершит проведение Чемпионата мира по футболу

Об этом сообщает The Times.

По словам источника в службе безопасности, существует разведывательная информация об угрозе еще одного покушения на убийство или кибератаки на часть критической национальной инфраструктуры, такой как энергетический или водный объект. "Это серьезно", - сказал источник.

Источники в правительстве не предоставили конкретной разведывательной информации, но заявили, что существует повышенная опасность возможности того, что Великобритания снова станет мишенью одного из видов оружия нетрадиционной войны Владимира Путина.

"Существует, безусловно, осознание перспективы нападения со стороны враждебных государств, в частности России", - ззначив собеседник.

Высокопоставленный военный чиновник сказал изданию, что, по его мнению, Москва может пойти на действия против Лондона еще до окончания Чемпионата мира 15 июля.

4 июля британская полиция заявила об отравлении под Солсбери двух лиц нервным агентом "Новичок" - тем же типом вещества, которой в марте отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Британское правительство в применении "Новичка" против Скрипалей обвинило Россию, погрузив двусторонние отношения на новый минимум, хотя Кремль отрицает любую причастность.