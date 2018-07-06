Без заочных юристов и с высшей стипендией для "технарей". МЭРТ хочет изменить госзаказ в вузы

6 июля, 2018, 12:05

МЭРТ предлагает новый механизм государственного заказа в учреждения высшего образования. Часть новаций хотят ввести уже в этом году

5 июля 2018 года Правительственный комитет под председательством Степана Кубива одобрил инициированный Минэкономразвития проект Постановления Кабинета Министров Украины, которым вносятся изменения в механизм осуществления государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации кадров в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Уже в этом учебном году в МЭРТ предлагают ввести такие изменения:

Запрет осуществления перераспределения объемов заказа между отраслями знаний. Следовательно, учебные заведения не будут иметь права в случае недобора на технические специальности увеличить количество, например, юристов.

В МЭРТ объясняют, что эта практика уже привела к разбалансированию рынка в пользу популярных, но невостребованных профессий и часто являются причиной трудностей с поиском работы для выпускников специальностей, которые учились за государственным заказом вследствие перераспределения объемов заказа.

Отсутствие государственного заказа по образовательному направлению “Право” для бакалавров и магистров заочной формы обучения в связи с отсутствием заявок.

То есть, учиться по направлению “Право” в МЭРТ предлагают только на дневной форме обучения уже с этого учебного года.

Обучение бакалавров и магистров по специальности 081 «Право» в 2018 году можно будет осуществлять в учреждениях высшего образования за средства юридических и физических лиц.

Необходимость такого изменения в Минэкономразвития на запрос Еспресо.TV объяснили так:

“Согласно выводам аналитического исследования по результатам образовательных измерений “Состояние юридического образования в Украине” [...], опубликованного 30 марта 2018 года слишком высокий процент выпускников заочной формы обучения ОКУ “Бакалавр” имеет критически низкий уровень профессиональных знаний по Единым Профессиональным Вступительным испытаниям (далее – ЄФВВ) – разница между средними оценками ЕФВВ зачисленных в магистратуру на дневную и заочную форму обучения составляет 31,4 пункта на пользу дневной формы обучения”.

Со следующего года в Минэкономразвития предлагают изменить следующее:

Формирование государственного заказа с учетом потребностей рынка труда и экономики. Так, согласно новым механизмом, студенты по наиболее востребованным на рынке труда направлениям подготовки (в том числе инженерными, техническими, аграрными и др) получат дополнительную мотивацию - более высокую стипендию и дополнительные социальные льготы при первом трудоустройстве;

Анализ и прогнозирование рынка труда станут обязательными. На их основе будет выработана соответствующая методика формирования государственного заказа на последующие учебные годы;

Анализ состояния безработицы для внесения изменений в государственный заказ на следующий год с учетом реальной потребности рынка труда в специалистах конкретных специальностей;

Внедрение системы мониторинга трудоустройств по направлениям подготовки и видам экономической деятельности для последующей корректировки объемов государственного заказа на следующий учебный год.

“Сегодня государственный заказ отражает потребности рынка. Мы выпускаем больше юристов и экономистов, чем нужно, одновременно существенно не добираем инженеров, математиков и других специалистов, которых предприятия очень нуждаются. Поэтому складывается парадоксальная ситуация - государство сначала оплачивает обучение ненужной профессии, помощь по безработице если человек не может найти работу по специальности, а потом еще и переподготовку. А специалистов нужных профессий предприятия нанимают за границей, потому что украинских не могут найти. Мы должны немедленно исправить эту ситуацию ради будущего украинской экономики”, - комментирует инициативу Степан Кубив.

В МЭРТ сообщают, что проект постановления поддержан Министерством образования и науки в ближайшее время будет передан на рассмотрение Правительства. В случае одобрения Постановления это позволит улучшить ситуацию на рынке труда, сократить безработицу и предотвратит оттока квалифицированных кадров за рубеж, убеждены в МЭРТ.