Арестованный за долги спорткар Morgan Aero 8 продают на аукционе за 3 млн

6 июля, 2018, 20:41

Система электронных торгов OpenMarket выставила на продажу спортивный автомобиль Morgan Aero 8 за 3,1 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Автомобиль продается, чтобы погасить долг собственника перед банком в размере более 1,7 млн гривень. Автомобиль 2006 года выпуска, серого цвета, объем двигателя - 4398 куб. см. .

"Это красивый и очень редкий для Украины автомобиль в хорошем состоянии. Уверен, что этот лот вызовет мощный интерес у ценителей" - подчеркнул генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Родстер, мягкий верх складывается вручную, имеет мотор BMW V8 4.4 с 286 лошадиными силами (440 Н∙м), автоматическую коробку передач и блокировку заднего дифференциала. Кузов машины представляет собой конструкцию из 32 алюминиевых панелей, склеенных авиационным термоклеем Gurit Essex.

Авто может разгоняться до 257 км / ч, а на разгон до сотни требуется менее пяти секунд.