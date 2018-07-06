Арестованный за долги спорткар Morgan Aero 8 продают на аукционе за 3 млн
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Автомобиль продается, чтобы погасить долг собственника перед банком в размере более 1,7 млн гривень. Автомобиль 2006 года выпуска, серого цвета, объем двигателя - 4398 куб. см. .
"Это красивый и очень редкий для Украины автомобиль в хорошем состоянии. Уверен, что этот лот вызовет мощный интерес у ценителей" - подчеркнул генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.
Родстер, мягкий верх складывается вручную, имеет мотор BMW V8 4.4 с 286 лошадиными силами (440 Н∙м), автоматическую коробку передач и блокировку заднего дифференциала. Кузов машины представляет собой конструкцию из 32 алюминиевых панелей, склеенных авиационным термоклеем Gurit Essex.
Авто может разгоняться до 257 км / ч, а на разгон до сотни требуется менее пяти секунд.
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