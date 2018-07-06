Alibaba разработал робота-копирайтера. Им пользуются 1 млн раз в день

6 июля, 2018, 14:09

Китайский интернет-гигант Alibaba разработал программу, которая может генерировать подробное текстовое описание товаров. Обычно этим занимаются копирайтеры

Об этом сообщает Alizila.

ШИ-копирайтер был разработан компанией Alimama, подразделением Alibaba. Система использует технологии глубокого обучения и обработки естественного языка и может генерировать текстовые описания товаров.

По словам разработчиков, система была обучена на миллионах существующих примеров качественных описаний и может производить 20 000 строк текста в секунду. Программу, как сообщается, уже используют, в частности для платформ Tmall и Taobao, которые принадлежат Alibaba.

Так, разные бренды и рекламодатели убивают ссылки на продукт, а потом просят программу показать разные идеи для текста. Отмечается, что пользователи системы могут выбрать длину и даже стиль текста. Инструмент, как говорят разработчики, используется в среднем примерно миллион раз в день.

В Alimama считают, что такое средство значительно изменяет работу людей-копирайтеров - им теперь не нужно придумывать текст, а достаточно всего лишь выбрать наиболее подходящий вариант из предложенных машиной.

Таким образом сильно повышается и эффективность. При этом в компании говорят, что система не может заменить креативность людей - она как раз позволяет людям направить энергию на более творческую работу.

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