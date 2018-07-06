Аграрии внедряют новые технологии производства. Новости компании

6 июля, 2018, 16:33

Новые энергосберегающие технологии в аграрном секторе Украины! На территории Винницкой птицефабрики до конца года ведут в эксплуатацию первую очередь биогазового комплекса. Экологическую энергию здесь будут производить из органических отходов предприятия - куриного помета и отходов по переработке цыплят-бройлеров

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Это уже второй энергетический комплекс, который заработает в структуре агроиндустриального комплекса МХП. Ранее в 2012 году такой построили в Днепропетровской области.

"Газ по трубе транспортируется сюда к нам на перерабатывающий комплекс, где вместо природного газа сжигается в котельной. Часть идет на тепловую энергию, которая используется у нас. Часть - электрическая энергия - продается по зеленому тарифу. Кроме бизнеса, это значительный экологический фактор", - сказал исполнительный директор ООО "Винницкая птицефабрика" Игорь Лещенко.

"Когда мы все это построим, то весь куриный помет 100%, который будет вырабатываться в процессе выращивания, будет перерабатываться на этом комплексе в органические удобрения, биогаз и, соответственно, в альтернативную энергетику", - отметил директор ЧАО "Эко энерджи МХП" Иван Тракслер.

Особое внимание в компании уделяют экологическим проектам. Новое оборудование планируют установить во 2-й очереди очистных сооружений. А сейчас сточные воды предприятий обрабатывают в три этапа. Первый - биологическая очистка, второй - через фильтры для удаления песка и угля, третий - ультрафиолетовое очищение.

"Эти очистные сооружения очень современные, они разработаны по голландской технологии. В настоящее время функционирует первая очередь, которая способна перерабатывать до 5,5 кубических метров в сутки, вторая очередь будет такой же по мощности. В 2017 году было переработано 4 тысячи 200 метров кубических в сутки в среднем, то есть мы даже по первой очереди идем с большим запасом", - рассказал главный эколог МХП Александр Семенец.

"На выходе мы получаем воду, которая сбрасывается в Южный Буг и соответствует все нормам и требованиям по сбросу", - сказал главный инженер по эксплуатации очистных сооружений Валентин Юдин.

Предприятия Группы МХП являются объектами постоянного контроля - как государственного, так и внутреннего. Последний осуществляют штатные экологи. Они работают либо по согласованному плану, либо самостоятельно, проверяя объекты без предупреждения.