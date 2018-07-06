$350 тысяч за жизнь 20 детей: на Прикарпатье мужчина провернул неудачную аферу

6 июля, 2018, 09:05

На Прикарпатье мужчина требовал $350 тысяч за освобождение 20 детей, которых он якобы держал в заложниках

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщение о том, что злоумышленник держит в заложниках детей, получила полиция, СБУ и ряд СМИ. За освобождение пленников требовалось $350 тысяч или эквивалент в криптовалюте в размере 54 биткойнов. В случае неуплаты денег высказывалась угроза причинить детям телесные повреждения.

Работники киберполиции и внутренней безопасности Нацполиции установили местонахождение человека, который отправлял эти известия. Информация была отправлена из Прикарпатья.

Шантажистом оказался 24-летний ранее не судимый житель Коломыйского района, Ивано-Франковской области. Дома у мужчины провели обыск и изъяли его компьютер и мобильный телефон.

Злоумышленник рассказал, что через службу розыска узнал имена детей, которые пропали без вести, и отметил их в своем сообщении. Для правдоподобности добавил звуковые файлы с криками детей, которые предварительно скачал с интернета. Доказательства признания сотрудники полиции нашли в почтовом ящике шантажиста.

По данному факту Главным следственным управлением НПУ было начато уголовное производство по ч.2 ст.147 (Захват заложников) и ч.2 ст.189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника задержали, в ближайшее время ему объявят о подозрении.