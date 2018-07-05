Застрелен в авто в Киеве оказался подполковником Нацполиции
5 июля, 2018, 17:50
Тело погибшего подполковника Нацполиции на улице Щусева увидела прохожая, которая сразу позвонила в милицию
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По информации Нацполиции, предварительно на теле потерпевшего судебно-медицинский эксперт обнаружил два огнестрельных ранения. Следователи отрабатывают несколько версий убийства, основная из которых - убийство из корыстных побуждений.
На месте преступления также нашли две пули и две стреляные гильзы, которые отправят для проведения экспертизы, чтобы установить, из какого оружия стреляли.
Правоохранители зарегистрировали дела по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой".
Из собственных источников Вартови.Еспресо узнали, что погибший - подполковник одного из департаментов Нацполиции.
- Напомним, в Шевченковском районе неизвестные застрелили мужчину, сидевшего в автомобиле.
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