Застрелен в авто в Киеве оказался подполковником Нацполиции

5 июля, 2018, 17:50

Тело погибшего подполковника Нацполиции на улице Щусева увидела прохожая, которая сразу позвонила в милицию

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По информации Нацполиции, предварительно на теле потерпевшего судебно-медицинский эксперт обнаружил два огнестрельных ранения. Следователи отрабатывают несколько версий убийства, основная из которых - убийство из корыстных побуждений.

На месте преступления также нашли две пули и две стреляные гильзы, которые отправят для проведения экспертизы, чтобы установить, из какого оружия стреляли.

Правоохранители зарегистрировали дела по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой".

Из собственных источников Вартови.Еспресо узнали, что погибший - подполковник одного из департаментов Нацполиции.