За время голодовки потерял 15 кг: сестра Сенцова встретилась с ним в колонии

5 июля, 2018, 13:55

Двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с братом в колонии в Лабытнанге

Об этом сообщила сама Наталья, передает Громадское.

Женщина говорит, что их встреча длилась два часа.

"Я была на свидании с Олегом Сенцовым, мы проговорили с ним два часа. Это было краткосрочное свидание, Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг", — рассказала Каплан.

В последний раз Наталья Каплан видела Олега во время объявления ему приговора в Ростове-на-Дону в 2014 году.

Она рассказала Олегу об акции в его поддержку и о том, что к голодовке присоединился крымскотатарский активист Эмир Усейн Куку .

"Он очень благодарен, что так много действий вокруг его имени, что люди не опускают руки и продолжают бороться. Но в то же время он очень разочарован, что очень мало внимания другим политзаключенным и считает, что если освободят его одного, это будет полный провал", - сказала она.

По ее словам, Сенцов просит всех, кто приезжает к нему в Лабытнанги, чтобы не ездили к нему, а к другим политзаключенным, за которых он борется.

"В частности, он просит Людмилу Денисову (украинского омбудсмена. — ред.), независимых врачей, которые пытались к нему приехать, консулов, владыку Климента, чтобы они приезжали к другим политзаключенным, чтобы о них никто не забывал", - сказала Наталья Каплан.

Она также рассказала, что здоровье Сенцова на сегодня удовлетворительное, его состояние меняется, анализы не очень хорошие, но ничего критического нет".

"Вчера ему было очень плохо, сегодня - нормально. На свидание он пришел сам. Состояние ухудшается к вечеру. Говорит, что ему сейчас намного легче. Самый тяжелый период - первые три недели голодания. Сейчас ему ставят капельницы. Без них он бы уже не выжил. Прекращать голодовку он не собирается. Сказал, что пойдет до конца и верит в победу. Настроен оптимистично, верит, что не просто так. И верит в победу", - рассказала сестра.

Также добавила, что из развлечений у него телевизор, он пишет, редактирует свои старые записи. Просит не отправлять ему книги, которых у него очень много.