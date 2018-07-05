Из-за жары асфальт в Австралии расплавился, и "налип" на машины
Об этом сообщают ABC News.
Департаменту транспорта Австралии пришлось перекрыть проблемный участок дороги. Власти пообещали компенсировать убытки всем потерпевшим, которых сейчас насчитывается более 50.
Бриджит Дейли - одна из тех, чья машина пострадала от дорожного покрытия - сказала, что была совершенно шокирована, обнаружив, что на всех четырех колесах автомобиля было по три дюйма асфальта.
"Как будто мы были насекомыми, попавшими в паутину, и мы тонули. Люди просто не могли поверить в то, что произошло с их транспортными средствами", - добавила она.
Асфальт был положен на прошлой неделе транспортным подрядчиком COLAS Australia, но был поврежден из-за влажной погоды.
Июнь, июль и август в Австралии считаются холодными месяцами года, так как на континенте в это время устанавливается календарная зима. Температура на побережье в эти месяцы редко поднимается выше +20 градусов Цельсия.
Директор округа Сандра Берк сказала, что экстремальные жаркие температуры поспособствовали тому, чтобы поверхность дороги расплавилась, назвав ситуацию сочетанием факторов.
"Во время работ была необычно холодная и влажная погода, и кратковременная жара вызвала такую ситуацию" - сказала она.
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