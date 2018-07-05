Из-за жары асфальт в Австралии расплавился, и "налип" на машины

5 июля, 2018, 17:40

Из-за жары и повышенной влажности в Австралии, неподалеку от города Тарзан асфальт расплавился - он стал вязким и намотался на колеса нескольких автомобилей

Об этом сообщают ABC News.

Департаменту транспорта Австралии пришлось перекрыть проблемный участок дороги. Власти пообещали компенсировать убытки всем потерпевшим, которых сейчас насчитывается более 50.

Бриджит Дейли - одна из тех, чья машина пострадала от дорожного покрытия - сказала, что была совершенно шокирована, обнаружив, что на всех четырех колесах автомобиля было по три дюйма асфальта.

"Как будто мы были насекомыми, попавшими в паутину, и мы тонули. Люди просто не могли поверить в то, что произошло с их транспортными средствами", - добавила она.

Асфальт был положен на прошлой неделе транспортным подрядчиком COLAS Australia, но был поврежден из-за влажной погоды.

Июнь, июль и август в Австралии считаются холодными месяцами года, так как на континенте в это время устанавливается календарная зима. Температура на побережье в эти месяцы редко поднимается выше +20 градусов Цельсия.

Директор округа Сандра Берк сказала, что экстремальные жаркие температуры поспособствовали тому, чтобы поверхность дороги расплавилась, назвав ситуацию сочетанием факторов.

"Во время работ была необычно холодная и влажная погода, и кратковременная жара вызвала такую ситуацию" - сказала она.