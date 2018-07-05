 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Из голландского музея украли сейф со смертельным ядом

Из Музея науки и медицины Германа Бургаве в нидерландском Лейдене украли сейф, в котором был флакон со смертельным ядом кураре

Об этом сообщает Omroep West.

Руководство музея для безопасного хранения яда поместило его в сейф.

"Мы не учли, что пропадет весь сейф", - пояснил директор музея Амито Гаархуас. Сейчас яд ищет полиция. В случае его нахождения правоохранители советуют не прикасаться к нему.

Яд кураре индийские племена использовали для охоты — они смазывали им наконечники стрел. В Нидерландах яд используется в качестве мышечного релаксанта во время эвтаназии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 июля, 2018 четверг

больше новостей

5 июля, 2018 четверг

4 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать