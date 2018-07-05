Из голландского музея украли сейф со смертельным ядом

5 июля, 2018, 22:30

Из Музея науки и медицины Германа Бургаве в нидерландском Лейдене украли сейф, в котором был флакон со смертельным ядом кураре

Об этом сообщает Omroep West.

Руководство музея для безопасного хранения яда поместило его в сейф.

"Мы не учли, что пропадет весь сейф", - пояснил директор музея Амито Гаархуас. Сейчас яд ищет полиция. В случае его нахождения правоохранители советуют не прикасаться к нему.

Яд кураре индийские племена использовали для охоты — они смазывали им наконечники стрел. В Нидерландах яд используется в качестве мышечного релаксанта во время эвтаназии.