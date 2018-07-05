Иран вызвал европейских послов из-за ареста своего дипломата за подготовку взрыва в Париже
Об этом пишет RFE/RL.
Бельгийские власти обвинили Асадоллу Асаде, задержанного 1 июля по ордеру ЕС, в том, что он принимал участие в планировании теракта на встрече иранских оппозиционных групп в Париже.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил вызванным европейским дипломатам о непричастности Асаде и Тегерана к инциденту. Он призвал немедленно освободить Асаде учитывая его дипломатическую неприкосновенность. В МИД обвинили оппозиционную организацию "Моджахеды иранского народа", базирующуюся в Париже, в причастности к планированию взрыва на своем же митинге.
Австрия заявила, что лишает Асаде, советника в посольстве Ирана в Вене, дипломатического иммунитета из-за его возможной причастности к планированию нападения.
Австрийский канцлер Себастьян Курц призвал посетившего Вену президента Ирана Хасана Рухани объяснить инцидент, однако тот не дал комментариев.
Франция и Германия высылают двух лиц, в частности иранского дипломата, в Бельгию, где их обвинили в заговоре с целью совершить теракт на митинге иранской оппозиции на окраине Парижа, сообщили судебные источники Reuters.
Бельгия уже ведет расследование в отношении двух бельгийцев иранского происхождения, которые находятся под арестом.
У задержанных обнаружили необходимое для изготовления бомбы оборудование включительно с 500 граммами взрывчатого вещества TATP и детонатором. Им выдвинули обвинение в попытке террористического убийства и подготовке террористического преступления.
Несколько бывших европейских и арабских министров, а также адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани, приняли участие в заседании иранских оппозиционных групп в изгнании, которые стремятся положить конец власти шиитского мусульманского духовенства в Иране. На мероприятии присутствовали 25 тысяч человек.
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