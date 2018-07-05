Иран вызвал европейских послов из-за ареста своего дипломата за подготовку взрыва в Париже

5 июля, 2018, 16:58

Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Франции и Бельгии, а также поверенного в делах Германии, чтобы выразить протест в связи с арестом иранского дипломата

Об этом пишет RFE/RL.

Бельгийские власти обвинили Асадоллу Асаде, задержанного 1 июля по ордеру ЕС, в том, что он принимал участие в планировании теракта на встрече иранских оппозиционных групп в Париже.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил вызванным европейским дипломатам о непричастности Асаде и Тегерана к инциденту. Он призвал немедленно освободить Асаде учитывая его дипломатическую неприкосновенность. В МИД обвинили оппозиционную организацию "Моджахеды иранского народа", базирующуюся в Париже, в причастности к планированию взрыва на своем же митинге.

Австрия заявила, что лишает Асаде, советника в посольстве Ирана в Вене, дипломатического иммунитета из-за его возможной причастности к планированию нападения.

Австрийский канцлер Себастьян Курц призвал посетившего Вену президента Ирана Хасана Рухани объяснить инцидент, однако тот не дал комментариев.

Франция и Германия высылают двух лиц, в частности иранского дипломата, в Бельгию, где их обвинили в заговоре с целью совершить теракт на митинге иранской оппозиции на окраине Парижа, сообщили судебные источники Reuters.

Бельгия уже ведет расследование в отношении двух бельгийцев иранского происхождения, которые находятся под арестом.

У задержанных обнаружили необходимое для изготовления бомбы оборудование включительно с 500 граммами взрывчатого вещества TATP и детонатором. Им выдвинули обвинение в попытке террористического убийства и подготовке террористического преступления.

Несколько бывших европейских и арабских министров, а также адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани, приняли участие в заседании иранских оппозиционных групп в изгнании, которые стремятся положить конец власти шиитского мусульманского духовенства в Иране. На мероприятии присутствовали 25 тысяч человек.