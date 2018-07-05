Илья Кива: затягивание дела о "рюкзаках Авакова" — это элемент давления на обвиняемого

5 июля, 2018, 16:22

Затягивание рассмотрения дела о «рюкзаках Авакова» должно быть прекращено

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«Если есть виновные — вынесите вердикт, огласите приговор. Заявления Сытника, переносы судов — эта жвачка не может жеваться бесконечно. Идут репутационные потери для министерства внутренних дел, для министра. Я никого не защищаю и не пытаюсь отбелить. Виновен — в тюрьму, не виновен — суд должен вынести соответствующий вердикт», — сказал он.

Кива назвал абсурдными заявления Артема Сытника о том, что на одного из экспертов, привлеченных НАБУ к расследованию дела, оказывается давление.

«Я бы посоветовал Сытнику сначала думать, а потом говорить. Какое может быть давление на эксперта, если он уже давно провел экспертизу и ее результаты переданы в суд. Эксперт что, перепишет уже готовую экспертизу?», — отметил лидер СПУ.

Политик назвал затягивание рассмотрение дела в суде элементом давления на обвиняемого.

«Представьте себе, вы являетесь обвиняемым. Не «виновным», а именно обвиняемым. Вы не можете нормально жить в социуме с таким статусом. Это не может продолжаться постоянно. А затягивание дела — это элемент манипуляции, это давление на человека. Нужно или установить вину, или признать невиновным», — резюмировал Илья Кива.