Wikipedia объявила бойкот в нескольких странах ЕС, потому что протестует из-за нового закона об авторском праве

5 июля, 2018, 11:31

Wikipedia прекратила работу своей интернет-энциклопедии в Италии, Испании и Латвии и Польше из-за возможного введения закона Евросоюза об авторском праве

Об этом пишет TechCrunch.

5 июля 2018 года Европарламент обсудит введение нового законопроекта, который обяжет крупных распространителей контента ввести предварительную фильтрацию материалов, а также запретит публиковать на своих площадках материалы, защищенные авторским правом.

В случае, если интернет-площадки решат публиковать такие материалы, они должны будут выплатить правообладателю гонорар.

Теперь, когда пользователи из нескольких стран ЕС заходят на страницу "Википедии", они видят пост с заглушкой и требованием к Европарламенту отказаться от введения нового закона.

"Вместо того, чтобы вносить дополнения в законы об авторском праве в Европе и способствовать участию всех граждан в информационном обществе, директива угрожает свободе онлайн-пространства и создает новые фильтры, преграды и ограничения для доступа в интернет", - считают модераторы энциклопедии.

Эксперты, которые изучали законопроект, считают, что он изобилует расплывчатыми формулировками. Например, от администраторов сайтов требуют разработать фильтры, которые будут проверять, имеет ли право пользователь загружать на сайт тот или иной контент. По мнению специалистов, это практически невозможно реализовать.

Критики документа отмечают, что проверить каждую публикацию на соответствие соблюдения авторских прав физически нереально. При этом внедрение автоматизированных систем проверки авторских прав - потенциально дорогостоящий процесс. Кроме того, такие системы имеют высокую частоту ошибок.

Издание отмечает, что после принятия документа такой контент, как популярные мемы и пародии, может уйти в прошлое. Это связано с тем, что, согласно новым правилам, все веб-сайты будут обязаны удалять материалы, защищенные авторским правом, что фактически может означать запрет мемов с изображениями из известных фильмов или телешоу.

Споры возникли и вокруг статьи 11-й директивы, согласно которой онлайн-платформы должны платить авторам, если они ссылаются на их новостной контент. Идея заключается в том, чтобы привлечь трафик на страницы новостных сайтов, которые активно сотрудничают с поисковой системой Google и соцсетью Facebook. В то же время специалисты отмечают, что это будет на руку лишь крупным ресурсам.

О планах доработать 13-ю директиву об авторском праве стало известно в начале июня. Согласно документу, незаконное распространение любых форм искусства в Интернете или офлайн запрещается без ведома правообладателей.

Пока законопроект находится в сыром состоянии - в нем нет положений о том, как сайты будут фильтровать контент, какие материалы попадают под определение "защищенные авторским правом", а также можно будет интернет-площадкам копировать произведения классики литературы, делать скриншоты фильмов и даже вставлять части из произведений искусства в сниппетах без выплаты авторского гонорара.