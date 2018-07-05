Вышинского и еще 12 человек готовы обменять на политзаключенных. В Раде назвали их имена
Об этом в кулуарах Верховной Рады заявила вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, сообщает Еспресо.TV.
Она отметила, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова, прежде чем ехать в Украину, направила в МИД и СБУ список из 50 человек, которых она хотела бы посетить. Это люди, которые уже были осуждены или подозреваются в преступлениях против суверенитета Украины.
Среди этих людей было 23 человека, которых Украина и так готова была передать России для освобождения политзаключенных. Но там были еще и другие лица, которых проверили компетентные украинские органы.
"После этой проверки я хочу заявить, что в списке граждан, которых хотела посетить Москалькова, еще были следующие лица: Вышинский, Галичий, Джимиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевский, Осьминин, Сатаров, Синичак, Суханов, Шиваев и Юревич, которые признали, что имеют либо российское, либо двойное гражданство. По сути, также признались в работе на страну-агрессора", - подчеркнула Геращенко.
По ее словам, украинская сторона готова рассмотреть вариант, что этих 13 людей могут передать России для обмена на политзаключенных Кремля, которые находятся в тюрьмах на территории России, аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.
- Ранее в Украине требовали от координатора ОБСЕ официально поставить в повестку дня следующей встречи на переговорах в Минске освобождение в формате "23-23" россиян на украинцев.
- Накануне Геращенко заявила, что Россия никогда не просила обменять Вышинского. Поэтому его нет в списках россиян, которых Украина готова обменять на политзаключенных в РФ и на Донбассе
- На неподконтрольной территории Донбасса продолжают находиться 113 украинских заложников, заявил 25 июня глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
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