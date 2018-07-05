Вышинского и еще 12 человек готовы обменять на политзаключенных. В Раде назвали их имена

5 июля, 2018, 14:16

Украинская сторона готова передать еще 13 человек в обмен на политзаключенных Кремля, в частности обвиняемого в госизмене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявила вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, сообщает Еспресо.TV.

Она отметила, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова, прежде чем ехать в Украину, направила в МИД и СБУ список из 50 человек, которых она хотела бы посетить. Это люди, которые уже были осуждены или подозреваются в преступлениях против суверенитета Украины.

Среди этих людей было 23 человека, которых Украина и так готова была передать России для освобождения политзаключенных. Но там были еще и другие лица, которых проверили компетентные украинские органы.

"После этой проверки я хочу заявить, что в списке граждан, которых хотела посетить Москалькова, еще были следующие лица: Вышинский, Галичий, Джимиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевский, Осьминин, Сатаров, Синичак, Суханов, Шиваев и Юревич, которые признали, что имеют либо российское, либо двойное гражданство. По сути, также признались в работе на страну-агрессора", - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, украинская сторона готова рассмотреть вариант, что этих 13 людей могут передать России для обмена на политзаключенных Кремля, которые находятся в тюрьмах на территории России, аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.