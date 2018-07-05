Встреча Трампа и Путина в Хельсинки пройдет на фоне протестов
Об этом передает Yle.
Одна из акций проведут несколько десятков членов молодежного крыла правящей партии "Национальная коалиция". В ходе нее будут осуждать обоих президентов: Путина за оккупацию Крыма, Трампа - за дополнительные пошлины, наложенные на ЕС.
"Мы не возражаем против встречи президентов, но мы считаем, что задача гражданского общества состоит в том, чтобы поднимать вопросы, которые главы государств, возможно, не смогут обсуждать также на дипломатическом уровне", - пояснил председатель молодежного крыла "Национальной коалиции" Хенрик Вуорнос.
Готовится также акция протеста Stop Putin ("Остановите Путина»). К ней, вероятно, присоединятся те, кто поддерживает международную акцию #SaveOlegSentsov ("Спасите Олега Сенцова»).
Сообщество Helsinki for Human Rights ("Хельсинки за права человека») также объявила акцию протеста против политики Трампа и Путина.
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После того, как будет объявлено место саммита, полиция подтвердит места проведения протестных акций.
Пограничная служба Финляндии готовится к временному возвращению на границах проверок лиц, прибывающих из Шенгенской зоны, в связи с проведением в Хельсинки встречи президентов РФ и США.
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