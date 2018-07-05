 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Встреча Трампа и Путина в Хельсинки пройдет на фоне протестов


фото: REUTERS
В день встречи президентов США и России 16 июля в Хельсинки пройдет несколько акций протеста. Сейчас полиции известно о подготовке четырех демонстраций

Об этом передает Yle.

Одна из акций проведут несколько десятков членов молодежного крыла правящей партии "Национальная коалиция". В ходе нее будут осуждать обоих президентов: Путина за оккупацию Крыма, Трампа - за дополнительные пошлины, наложенные на ЕС.

"Мы не возражаем против встречи президентов, но мы считаем, что задача гражданского общества состоит в том, чтобы поднимать вопросы, которые главы государств, возможно, не смогут обсуждать также на дипломатическом уровне", - пояснил председатель молодежного крыла "Национальной коалиции" Хенрик Вуорнос.

Готовится также акция протеста Stop Putin ("Остановите Путина»). К ней, вероятно, присоединятся те, кто поддерживает международную акцию #SaveOlegSentsov ("Спасите Олега Сенцова»).

Сообщество Helsinki for Human Rights ("Хельсинки за права человека») также объявила акцию протеста против политики Трампа и Путина.

Читайте также: Виталий Портников: Трамп не договорится с Путиным

После того, как будет объявлено место саммита, полиция подтвердит места проведения протестных акций.

Пограничная служба Финляндии готовится к временному возвращению на границах проверок лиц, прибывающих из Шенгенской зоны, в связи с проведением в Хельсинки встречи президентов РФ и США.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 июля, 2018 четверг

больше новостей

5 июля, 2018 четверг

4 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать