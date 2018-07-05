Во французском Нанте - массовые беспорядки: толпа грабила магазины и поджигала авто

5 июля, 2018, 14:16

Одиннадцать человек оказались под стражей во французском Нанте после очередной ночи беспорядков из-за гибели юноши, который пытался сбить полицейских во время проверки

Об этом пишет Le Figaro.

Задержанные причастны к погромам магазинов, общественных зданий, библиотеки и поджогов автомобилей в центре города. Дюжину предприятий было разграблено. Протестующие сожгли около 50 автомобилей. Также они вступали в стычки с полицейскими, атаковали их бутылками с зажигательной смесью. Среди задержанных - четверо несовершеннолетних.

Протесты продолжаются в Нанте вторую ночь подряд. По словам полицейских, вечером 3 июля молодой человек, который находился за рулем автомобиля, отказался повиноваться их требованиям и злонамеренно направил на них автомобиль. Один из полицейских якобы едва успел отскочить, а второй применил оружие.

Получив огнестрельное ранение в сонную артерию, водитель автомобиля скончался в больнице.

По данным СМИ, мужчина ранее имел судимость за кражи и подозревался в причастности к торговле наркотиками.