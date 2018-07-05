ВМС США ответили на угрозу Ирана о нефтяной блокаде в Персидском заливе
5 июля, 2018, 17:59
Военно-морские силы США заявили о готовности обеспечить свободу судоходства и торговли в Персидском заливе, несмотря на угрозы Ирана о возможном блокирования поставок нефти через Ормузский пролив
Об этом в комментарии Reuters заявил пресс-секретарь Центрального командования ВМС США капитан Билл Урбан.
"США и партнеры обеспечивают и продвигают безопасность и стабильность в регионе. Вместе мы готовы обеспечить свободу судоходства и свободу торговых отношений всюду, где это допускается международным правом", - подчеркнул он.
- Напомним, что командир Корпуса Стражей Исламской революции Исмаил Коусари, заявил, что Иран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив в Персидском заливе, если США запретят экспорт иранской нефти.
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