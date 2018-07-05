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ВМС США ответили на угрозу Ирана о нефтяной блокаде в Персидском заливе

Военно-морские силы США заявили о готовности обеспечить свободу судоходства и торговли в Персидском заливе, несмотря на угрозы Ирана о возможном блокирования поставок нефти через Ормузский пролив

Об этом в комментарии Reuters заявил пресс-секретарь Центрального командования ВМС США капитан Билл Урбан.

"США и партнеры обеспечивают и продвигают безопасность и стабильность в регионе. Вместе мы готовы обеспечить свободу судоходства и свободу торговых отношений всюду, где это допускается международным правом", - подчеркнул он.

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