В зоне отчуждения Чернобыль установят диджитал-скульптуру ARTEFACT

5 июля, 2018, 18:07

В Украине стартовал арт-проект ARTEFACT с участием международных и украинских художников, объединяющий медиа, digital и арт

Проект посвящен современной проблеме информационной эпохи, которая всколыхнула весь мир – манипулированию информацией, фейковым новостям и постправде.

Цель проекта ARTEFACT – привлечение активных слоев населения к существующей проблематике сознательного потребления и распространения информации, навыков ее фильтрации и роста общего уровня медиаграмотности.

При содействии Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения впервые в зоне отчуждения будет установлена масштабная диджитал-скульптура ARTEFACT, а мировые звезды создадут музыкальное сопровождение к ней с использованием звуков Чернобыля.

"Чернобыльская тематика всегда вызывала большой интерес у общественности и представителей СМИ. А там, где есть спрос на информацию, могут появляться слухи, легенды и как результат – фейковые новости. Это все ведет к дезинформации граждан по важным вопросам. Поэтому агентство поддерживает инициативу организаторов ARTEFACT. Качественное, точное и правдивое информирование, борьба с фейками и ответственное потребление информации – залог развития нашего государства", – отмечает председатель ГАЗО Виталий Петрук.

Презентация скульптуры в Чернобыле, куда будет приглашена пресса со всего мира, состоится в октябре. До этого времени украинские и международные художники будут работать над музыкальным сопровождением к скульптуре и проведут ряд встреч с активной молодежью на тему защиты от фейковой информации, фактчекинга, развития критической мысли и медиаграмотности. Все события арт-проекта станут частью документального кино.

"Мир столкнулся с вызовом, на который нет ответа. Поток информации растет ежедневно и мы захлебнемся в нем. Нами все легче манипулировать, а истина становится все дальше от нас. Если общество не опомнится, фейки поглотят нас. Этот проект призван достучаться до каждого сознательного человека и напомнить о важности осознанного потребления и распространения информации. Это ответственность каждого из нас", – заявил автор проекта Валерий Коршунов/RASSVET.

В рамках проекта ARTEFACT будет реализован ряд мероприятий, среди которых:

1. Создание и установка в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уникальной интерактивной digital-скульптуры, которая общается с наблюдателем

2. Написание саундтрека к ней международными музыкантами

3. Создание библиотеки звуков "Звуки Чернобыля", которую смогут использовать музыканты со всего мира

4. Лектории с молодежью и работниками креативных индустрий на тему постправды и повышения медиаграмотности

5. Интерактивные выставки и коммуникации на фестивалях и культурных мероприятиях Украины

6. Презентация digital-скульптуры в Чернобыле с организацией международных пресс-туров

7. Создание документального кино "АРТЕФАКТ"

Проект ARTEFACT имеет целью привлечь внимание к важной проблеме современности, которая начинает охватывать весь мир и влияет на жизнь каждого из нас, предостеречь от возможности стать не только жертвой манипуляций, но и распространителем фейковой информации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО О ПРОБЛЕМАТИКЕ ПРОЕКТА

Информация и контекст всегда создавали реальность жизни людей

Переписывание истории, искажение фактов, недосказанность или изменение контекста – все это работало раньше и успешно работает сегодня. От Вавилона до Рима, от Крестовых походов до эпохи Возрождения, от Наполеона до Трампа. Мы знаем историю человечества только со слов тех, кто победил всех несогласных.

Изменяя информацию, можно манипулировать не только настоящим, но и прошлым, стирая достижения наших предков. Можно создавать новые реалии нашей жизни. В прошлом только правительство и влиятельные деятели могли манипулировать общественным сознанием. Сегодня такой возможностью обладает практически любой человек с доступом в интернет.

Употребление термина "фейковые новости" оказалось устойчивым трендом: о них постоянно упоминают в прессе, лентах социальных медиа и аналитических материалах. В последнее время идет широкая дискуссия вокруг темы фальсификации новостей, "агрессивных речей" (hate speech) или так называемых альтернативных фактов (hard facts), все это переросло во всемирный феномен. Мощный инструмент пропаганды в виде интервенции в информационное поле страны приводит к непредсказуемым событиям в геополитике.

Как это работает? Мог ли кто-то два года назад поверить в то, что большинство британцев проголосует за выход из Евросоюза, а в США изберут президентом Дональда Трампа? Общество ищет ответы на эти вопросы через демократизацию власти и медиа.

— Термин FAKE NEWS стал словом 2017 года

— Оксфордский словарь английского языка назвал словом 2016 года — "постправда" (post-truth)

— Недостоверная информация ретвитится пользователями на 70% чаще, чем настоящие новости

— Пока традиционные сми пытаются определить свое место в современном мире, уровень доверия к СМИ достиг исторического минимума. За 2017 год доля аудитории 18-49 лет, доверяющей СМИ, сократилась с 36% до 26%. Почти аналогичный показатель падения доверия в аудитории 50+ — с 45% до 38%.